Дезертирство, облавы и истощение врага: в ВСУ рассказали о ситуации на оккупированном юге

Под огневым контролем ВСУ удерживаются пути, по которым оккупанты рассчитывали подтягивать резервы. Для врага также усложнена ротация.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк прокомментировала массовые облавы на оккупантов-дезертиров, которые россияне проводят на территории захваченной части Херсонщины.

Об этом она сказала в эфире общенационального телемарафона.

Гуменюк подчеркнула, что от этих облав прежде всего страдают местные жители, поскольку любые полицейские методы влияния со стороны оккупационных властей обязательно отражаются и на мирном населении.

"Выискивая своих дезертиров, проукраински настроенных жителей и партизан, враг не отказывается от абсолютно варварских методов работы. Они врываются в дома, переискивают все вещи, просматривают гаджеты. Сейчас они особенно выискивают тех россиян, кто понял, что нужно искать путь домой", — отметила. представительница ОК "Пивдень".

По ее информации, сейчас морально-психологическое состояние вражеского войска на левобережье Херсонщины напоминает то состояние, когда они на правобережье ожидали мощного контрнаступления ВСУ.

"На оккупантов действует идеологическая, психологическая и информационная составляющая. Продолжается истощение врага. В частности, под огневым контролем удерживаются пути, которыми оккупанты рассчитывали подтягивать резервы. Для них затруднена ротация, когда они опрокидывают подразделения с юга на восток", — говорит Гуменюк.

По данным нашей разведки, как правило, большинство дезертиров – новомобилизованные россияне. Еще до отправки в Украину они нередко сообщают украинской стороне через чат-боты о своем нежелании воевать.

"Но масштабы (дезертирства в рядах армии РФ. – Ред.) мы пока не можем подытожить, потому что это явление только начинает разворачиваться", – подытожила Гуменюк.