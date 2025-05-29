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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Диакон Свидетелей Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации: как это закончилось

Мужчина отказался от мобилизации по религиозным убеждениям. Что решил суд?

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации / © ТСН.ua

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Раховского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, житель Закарпатья в ноябре 2024 года получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что с 2008 года является Свидетелем Иеговы, а с 2022 года - служит диаконом. Он отметил, что просил заменить военную службу на альтернативную.

Суд проанализировал материалы дела и отметил, что во время военного положения закон не предусматривает замены военной службы на альтернативную.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, мужчину отвезли в ТЦК, а он вызвал полицию и отказался от мобилизации

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