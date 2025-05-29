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Диакон Свидетелей Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации: как это закончилось
Мужчина отказался от мобилизации по религиозным убеждениям. Что решил суд?
В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Раховского районного суда Закарпатской области.
По данным суда, житель Закарпатья в ноябре 2024 года получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений.
На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что с 2008 года является Свидетелем Иеговы, а с 2022 года - служит диаконом. Он отметил, что просил заменить военную службу на альтернативную.
Суд проанализировал материалы дела и отметил, что во время военного положения закон не предусматривает замены военной службы на альтернативную.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мужчину отвезли в ТЦК, а он вызвал полицию и отказался от мобилизации