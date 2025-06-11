Диакон "Свидетелей Иеговы" получил повестку и отказался от мобилизации: наказали ли его

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Раховского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Мужчина получил повестку, однако не пришел на отправку на военную службу, мотивируя это тем, что он является Свидетелем Иеговы.

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На суде житель Закарпатья вину не признал. Он заявил, что «в июле 2022 года крестился у служителя Свидетелей Иеговы в Украине, до того был активным членом указанного религиозного объединения, в настоящее время находится на руководящей должности». Он отметил, что не может служить в армии из-за религиозных убеждений, а потому отказался от мобилизации.

Суду мужчина также предоставил справку, что он «назначен 14 июля 2024 года на должность священнослужителя — служителем (диаконом) сбора».

Однако суд пояснил, что во время действия военного положения все граждане равны и должны выполнять свой долг перед государством, а также уточнил, что в ВСУ есть должности, которые не предусматривают участие в боевых действиях.

Жителя Закарпатья признали виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения воды.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним,отец троих детей получил повестку и уклонился от мобилизации