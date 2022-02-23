Диаспора провела акции в поддержку Украины в разных уголках мира

Диаспора провела акции в поддержку Украины в разных уголках мира

Люди призывали не допустить войны в Украине.

Под посольством России украинская диаспора по всему миру проводит многолюдные митинги в поддержку Украины.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 23 февраля.

Также читайте Украинская диаспора в Австралии провела акцию в поддержку Украины

Накануне в Берлине "Путин, прочь из Донбасса!" скандировали тысячи протестующих, в том числе немцы, белорусы, грузины, чеченцы, поляки и даже россияне.

Развевались украинские флаги в Париже — сотни людей вышли на главную площадь города. Поддержали Украину в борьбе с Путиным и за океаном. В Торонто под украинским консульством собрались несколько сотен демонстрантов, несмотря на сильный дождь. Нашу символику развернули с лозунгами "Сильная и единая Украина".

“Это меньше из всего, что мы можем сделать. Проинформировать мир, что на самом деле происходит в Украине и насколько опасна такая российская политика”, — сказала Ирэна Шоликима.

Украинская диаспора по всему миру проводит многолюдные акции

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

Читайте также: