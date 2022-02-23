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Диаспора провела акции в поддержку Украины в разных уголках мира

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Диаспора провела акции в поддержку Украины в разных уголках мира

Associated Press

Люди призывали не допустить войны в Украине.

Под посольством России украинская диаспора по всему миру проводит многолюдные митинги в поддержку Украины.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 23 февраля.

Накануне в Берлине "Путин, прочь из Донбасса!" скандировали тысячи протестующих, в том числе немцы, белорусы, грузины, чеченцы, поляки и даже россияне.

Развевались украинские флаги в Париже — сотни людей вышли на главную площадь города. Поддержали Украину в борьбе с Путиным и за океаном. В Торонто под украинским консульством собрались несколько сотен демонстрантов, несмотря на сильный дождь. Нашу символику развернули с лозунгами "Сильная и единая Украина".

“Это меньше из всего, что мы можем сделать. Проинформировать мир, что на самом деле происходит в Украине и насколько опасна такая российская политика”, — сказала Ирэна Шоликима.

Украинская диаспора по всему миру проводит многолюдные акции

Украинская диаспора по всему миру проводит многолюдные акции

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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