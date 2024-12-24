Дидух, ужин и вертеп: как традиционно отпраздновать Рождество в Украине

Рождество Христово – семейный праздник любви и надежды. Один из любимых и веселых праздников для украинцев, сопровождаемый подарками, народными гуляниями и традиционными праздничными обрядами. Обо всех рождественских традициях: рождественской звезде, дидухе, ужине, вертепе и колядках в Украине – читайте далее в эксклюзиве ТСН.ua.

Рождество в Украине

Рождество является одним из самых главных праздников для украинского народа. Мы празднуем его из поколения в поколение, следуя традициям и верованиям. Рождественские традиции глубоко уходят корнями в жизнь наших предков, неся в себе сакральное и религиозное содержание.

В 2023 году ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, по которому этот праздник отмечают 25 декабря, а не 7 января. Хотя каждый украинский приход имеет право самостоятельно выбрать, в какую дату праздновать.

В праздничный день люди радостно здороваются фразой "Христос родился!", а в ответ слышат — "Славим его!". В этот день принято ходить в церковь на праздничную молитву, а также ходить в гости к родственникам. В первый день Рождества заканчивается пост, и люди могут есть мясные и другие сытные блюда.

Рождественский пост

Перед Рождеством начинается один из самых продолжительных в году постов – Рождественский пост. Он длится 40 дней и необходим, чтобы очистить душу и тело перед Рождеством Христовым.

Во время Рождественского поста верующим разрешается есть овощи, фрукты, каши, грибы, бобовые, иногда рыбу. Но запрещено употреблять мясо, яйца, молочные продукты, творог, сливочное масло.

Рождественский стол

Традиции празднования Рождества в Украине включают в себя и праздничный стол. Застолье начинается в канун Рождества в Святой Вечер. На столе должно присутствовать 12 постных блюд, каждое из которых должны попробовать все члены семьи. Это число не случайно, ведь символизирует 12 учеников Иисуса Христа (апостолов) и 12 месяцев года.

Главным блюдом считается кутья, которую обычно размещают в центре стола рядом с зажженной свечой. Кутья готовится из риса или пшеницы, которая дополняется изюмом, маком, орехами и медом. Украинские рождественские традиции предусматривают оставление кутьи после праздничного ужина на столе для духов умерших предков. Наш народ верит, что в Рождество они посещают свой дом.

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Святой Вечер является последним днем строгого рождественского поста. Кроме кутьи, на столе обязательно должны быть борщ, грибы, рыба, вареники с фасолью и капустой, картофель и узвар. С давних времен в этот день хозяйка занималась приготовлением 12 блюд (в честь 12 апостолов), помощниками для нее были дети, особенно старшая дочь. Хозяин в это время кормил скотину, выстилал ей солому.

В самый день Рождества уже нет никаких ограничений в пище, блюда могут быть приготовлены из мясных и молочных продуктов.

Сочельник

С переходом на новоюлианский календарь многих украинцев интересует, когда садиться за стол на Святой вечер. По традиции празднование начинается в канун Рождества, то есть 24 декабря. Это один из самых торжественных дней в православной традиции, отличающийся в Украине особым великолепием и обилием обрядов.

Подготовка к Сочельнику включает не только духовные практики, у украинцев издавна было принято заботиться о своей семье и доме. Поэтому в канун Святого вечера и Рождества стены обычно белили и украшали.

Также Сочельник отличается особой традицией поста. В течение всего дня нельзя было есть. Садиться за рождественский стол нужно с появлением первой звезды, которую называют Вифлеемской. Именно она привела мудрецов к младенцу Христу.

Святой Вечер начинается молитвой и зажиганием рождественской свечи. В компании всей семьи, в том числе младенцев, хозяин дома благословляет ужин.

Колядки

Особой традицией украинского Рождества являются колядки — веселые песни на религиозную тематику. Незамужние парни и девушки собирались вместе для этого замечательного обряда. У каждого в группе колядников была своя роль. Первым всегда шел тот, у кого лучший голос, держа Вифлеемскую Звезду, следующим шел звонарь, извещавший хозяев о приближении гостей, дальше был человек с мешком для подарков.

Колядники обходят дома, держа в руках большую звезду и развлекают своих соседей и членов семьи за деньги и сладкие подарки. Издавна наши предки верили, чем больше колядников придет в дом, тем больше богатства и счастья будет в нем в следующем году. По сей день эта невероятная традиция сохранилась. Сейчас можно увидеть подростков, которые ходят по соседям, распевая колядки и щедривки. В западных регионах Украины можно увидеть это действо, более приближенное к тогдашней музыкальной традиции Рождества.

Дидух

К Рождеству дом настоящего украинца должен был быть чистым и обильно декорированным. И если сейчас часто для того, чтобы украсить помещение, вырезают снежинки из бумаги, то наши предки изготовляли нечто похожее и называлось это вытынанки. Они не всегда походили на снежинки, в основном это были красивые геометрические узоры, которыми украшали дом.

Особое место в украинском доме в рождественский период занимает дидух. Его принято ставить на угол стола, дома, у иконы. Создают его из снопа, который собирали еще во время окончания жатвы. Сноп хранили на протяжении всей зимы как символ плодородия, жизни и бесконечности. Каждый год наши предки, собирая новый урожай, должны были сделать новый дидух, так как старый уже терял силу. После Крещения зерно с дидуха добавлялось к зерну, которое будет засеваться первым.

Вертеп и гадание

Еще один важный символ Рождества – вертеп. Некоторые историки уверены, что украинцы уже в XVII веке ставили на Рождество вертепную драму. Этот обычай был распространен по всей Украине. Это театральное представление, в котором изображали быт и жизнь украинцев.

Вертеп носил сакральный смысл украинского народа и был вестником хорошего урожая. Следует отметить, что традиции празднования Рождества в Украине не ограничиваются статическим вертепом с куклами. Широкую популярность в нашей стране завоевал и живой вертеп, в котором роли разных персонажей исполняют живые люди.

Еще одной традицией празднования Рождества являются рождественские гадания. Испокон веков люди интересовались своим будущим и хотели заглянуть за его завесу. В период Святок, начиная со Святого Вечера и заканчивая Крещением, наши предки гадали на свою судьбу. Чтобы узнать свое будущее, люди использовали воск, молоко, волосы, снег, украшения и другие атрибуты. Девушки, конечно же, гадали на суженого.

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