Диетологи настаивают на пользе кваса: как приготовить напиток и рецепты с ним от шеф-повара

Диетологи настаивают на пользе кваса: как приготовить напиток и рецепты с ним от шеф-повара

Верещаки для украинцев не в новинку.

Сладкий и кислый, с дрожжами и без, белого, красного или янтарного цвета, не только утоляет жажду, но и обладает целебными свойствами — квас. Один из напитков, которые мы употребляем летом чаще всего. Как он рождается на производстве? Как приготовить квас дома: из свеклы и трав, чтобы он был еще и с лечебными свойствами? И вкусно ли мясо, запеченное с квасом?

Обо всем в сюжете ТСН.19.30.

На запорожском предприятии полный цикл производства кваса от самого зернышка. В производственном цехе грохот, здесь и варят сусло — основу для приготовления кваса. В отдельном цехе изготавливают тару. Заготовки здесь похожи на маленькие гильзы. Выжимки, которые остаются от производства, продают местным фермерам. А из сусла уже делают настоящий квас. Сейчас здесь разливают менее 5 сортов.

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На каждом этапе производства качество проверяют в лаборатории. В частности — на уровень углеводов и содержание спирта. Алкоголь в продукте есть, но — не более чем полпроцента. «Вы когда кефир пьете, у вас много алкоголя в организме? Ну и здесь так же, где-то на уровне, что в кефире, что в квасе — алкоголя одинаково», — утверждают на производстве.

Многие украинские производители используют сусло, изготовленное именно в Запорожье. Но технологии приготовления напитка разные. Поэтому и вкусы кваса отличаются.

А диетологи говорят, что квас крайне полезен. Оксана Скиталинская готовит его дома из доступных для всех продуктов. Столовая свекла измельчает на терке. Вспоминает: похож квас готовила еще бабушка и прожила до 94 лет. В свекле много бетеина. И это один из секретов целебности напитка. «Это особый пигмент, который имеет полезное воздействие на наши сосуды, нашу печень, на наш мозг», — уверяет диетолог.

Вкладывает в банке и заливает водой, добавляя немного сахара. «Он перебродит и из него образуется углекислый газ и все. Молочные бактерии образуются и там не будет этого сахара», — убеждает Оксана.

По словам диетолога, не менее полезен квас и если там есть дрожжи, у них очень много витаминов группы В, поэтому с дрожжами и с ржаным хлебом, квас тоже очень полезен.

Красный квас готовит и киевлянка Оксана Барабаш. Но свекла у нее вместе с ботвой, потому что так полезно для человеческой микрофлоры. Добавляет еще и растертые изюм и ржаной домашний хлеб, чтобы ускорить процессы брожения.

Новости Украины: как приготовить квас дома из свеклы и трав, чтобы он имел еще и лечебные свойства

Есть у Оксаны квас и с салатными дикоросами. «Лобода, крапива — имеет очень много белка — до 30%. А еще 17 аминокислот», — утверждает женщина.

Банка заполняет еще и листьями шелковицы, липы, подорожника, одуванчика, кислицы, и портулак. «Еще одно уникальное растение — щирица или амарант — ясный ум и много сил для нашего здоровья. Я дам 2 веточки зверобоя», — делится рецептом Оксана.

Вместо дрожжей — ржаная закваска. Такой напиток будет полезен для желудка. Но употреблять не более стакана в день. Целебные свойства и в напитка из белокочанной капусты и лимона.

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С помощью кваса можно приготовить Верещаку — это давнее блюдо, которое готовили украинцы и две сотни лет назад, говорит шеф-повар с Кропивницкая Владимир Кравчук. Главный ингредиент — хлебный квас. «Какой мы будем использовать при запекании и потом из него мы будем готовить соус для подачи», — рассказывает повар.

К порезанным свиным ребрышкам добавляем соль, перец и чеснок и обжариваем. «Кусочки мяса нам необходимо просто подрумянить. Приправа орегано, одна чайная ложка — будет достаточно», — продолжает готовить Владимир.

Обжаренные ребрышки заливаем литром кваса. «Я в приготовлении этого блюда использую квас хлебный. Потому что он идет с солодом и в будущем это придаст аромата нашему соусу», — говорит мужчина.

Пока ребрышки полтора часа при 180 градусах запекаются в духовке, можно приготовить квасовый энергетик. Лед, чашечка эспрессо, немного сиропа, квас — все тщательно перемешиваем.

Между тем ребрышки готовы. Квас, в котором они запекались, сливаем в сковороду и готовим соус. «Наша задача сейчас его испарять и постепенно будем добавлять для сгущения сливочное масло с мукой», — советует шеф.

На все про все для приготовления «Верещака» потрачено 150 гривен. А напиток кавоквас обошелся в 20 гривен.

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