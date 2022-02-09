Диетологи назвали топ-4 продуктов для заморозки на зиму и рассказали, как правильно их хранить

Диетологи назвали топ-4 продуктов для заморозки на зиму и рассказали, как правильно их хранить

Самое главное – не держать в морозилке продукты годами.

В последние годы по Украине ширится мода замораживать сезонные овощи и фрукты. Сладкий перец, зелень, брокколи и ягоды – это топ-4 продукты для заморозки на зиму по советам диетологов. Однако все в морозилке может внезапно стать вредным и опасным, если не соблюдать правила ее заполнения.

О том, как правильно замораживать и размораживать продукты, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Автор книги о здоровом питании Екатерина советует морозить из продуктов "все, что можно". Поэтому в морозилке есть даже хлеб.

Советы как замораживать и размораживать продукты дали в Центре общественного здоровья при Минздраве. Делать это лучше быстро – в режиме "шоковой" заморозки. Перед тем - вымыть и высушить. А размораживать мясо или рыбу, напротив, нужно долго. Если размораживать овощи и фрукты, то во время термического приготовления их необходимо бросить в горячую воду.

Как хранить замороженные овощи и фрукты, чтобы не подвергнуть себя опасности

Отмечают, что категорически нельзя замораживать размороженное несколько раз. Также не класть разные продукты в морозильную камеру один рядом с другим, даже в пакетах, поскольку могут попасть опасные для здоровья бактерии – об этом рассказывают нутрициологи. Самое главное – не держать в морозилке все годами. Фрукты и ягоды максимум — до 9 месяцев, рыбу и мясо — 6-8 месяцев.

Специалисты по здоровому питанию и замораживать советуют правильно. Так толку будет больше. Хотя в целом радуются, что в Украине в последние годы на кухнях – мода на заморозку, а значит – больше внимания к здоровому питанию.

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