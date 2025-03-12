Дикие коровы под Чернобылем: откуда взялись и как пережили зиму (фото)

Они уже почти похожи на тура, дикого предка домашней коровы. Уникальные жители Чернобыльского заповедника, одичавшие коровы пережили зиму. Но поголовье в стаде сократилось.

Откуда в зоне отчуждения взялись дикие коровы и как они научились выживать без людей, рассказала корреспондентка ТСН Валентина Доброта в сюжете.

Стадо одичавших коров базируется рядом с селом Лубянка, это полесский район Житомирской области. Если отсюда они и уходят, то всего на пару километров, потому что когда-то здесь их предки жили у хозяев.



С работниками чернобыльского заповедника в поисках крупного рогатого скота мы расходимся в разные стороны. Свежие следы пребывания поголовья повсюду. Но на их поиски ушло время и опыт.



Николай Забродин говорит: поголовье отдыхает. И чтобы не испугать, мы осторожно подходим к одичавшему табуну.

Дикие коровы под Чернобылем/Скриншот с видео ТСН

Лошади под Чернобылем/Скриншот с видео ТСН

Увидев посторонних, быки настораживаются. Коровы с телятами вообще убегают. Но у быков побеждает любопытство. И на первый осторожный контакт между скотом и человеком ушло несколько минут. Правда, с последним куском хлеба дружба закончилась. Коровы быстро прячутся в кустарниках.Ученый Сергей Жила за животными в чернобыльской зоне наблюдает годами. Говорит, от домашних питомцев они генетически не отличаются. Но стадо уже формируется в одичавшей структуре. Мы увидели трех быков. Но потом должен остаться один. Остальные самцы должны уйти.“Они должны создать стадо холостяков. Это принято, они будут существовать в этом стаде, но это покажет время. Пока что не определились главные. Все ли быки примкнут к стаду, или все такие главный бык их выгонит, пока там идут такие противоречия, драки”, – говорит Сергей Жила.Через подобную сепарацию прошли и пржевальские кони. В чернобыльский заповедник их завезли в порядке эксперимента 25 лет назад. Сначала жеребцы и кобылы держались стада. А потом главный самец лишился конкурентов. И сейчас в заповеднике несколько табунов лошадей. Степное животное полностью освоилось в лесах зоны отчуждения.“Кони размножаются хорошо, большие табуны и их много табунов. До 50 лошадей на своей территории это 50 га заповедника – общая зона чернобыльского 226 тысяч га”, – говорит руководитель Корогодского ПНДВ Чернобыльского заповедника Андрей Андрущенко.У одичавших коров до оккупации Чернобыльской зоны тоже не было проблем с потомством. Но за три года стадо сократилось на 8 голов. Сергей Жила подозревает, что животные могли просто стать жертвами войны.“К сожалению лошади, коровы, они имеют такой большой вес и передние конечности, когда животное ступает на мину, отрываются. Сейчас есть большая прбоема запутывания животных в колючей проволоке. Она разрезает, животное попадает, и они не могут сами выбраться”, – говорит Сергей Жила.Обычно коровы зиму переживали нормально. Дикому скоту не так много нужно продовольствия. Сухая трава, молодые веточки деревьев и даже барвинок. Доить их тоже не нужно. Молоко исключительно для вскармливания телят.Галина Волошина одна из пятидесяти самоселов чернобыльской зоны. Она дружила с женщиной, коровы которой после смерти хозяйки и стали основой одичавшего стада. Галина говорит: среди зверей людям не так страшно, как было во время российской оккупации.По наблюдениям самоселки, в зоне исчезли дикие кабаны, кони пржевальского не стесняются заглядывать из-за забора. А лисы уже чуть ли не ручные.

Поведение домашних коров уже тоже изменилось коренным образом. По мнению ученых, у этого стада нрав уже характерен для вымершего тура. Это дикий предок домашней коровы. И они ценны для обновления природы. Большие травоядные съедают траву как газонокосилка и тем самым формируют более устойчивый к пожарам ландшафт.

Раньше мы писали о том, что в Украину идут похолодание, дожди и штормовой ветер: когда изменится погода.

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