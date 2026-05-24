Дикий лес и соловьи: что происходит на месте уничтоженного россиянами Каховского водохранилища

В Великом Луге вырос огромный лес и поют соловьи

Ученые из Киева посетили легендарный Великий Луг — территорию, которая была священной для украинского казачества и специально затоплена советской властью в 1950-х годах во время строительства Каховского водохранилища. Россияне взорвали его дамбу три года назад, 6 июня, и территория Большого Луга освободилась от воды.

Тогда большая вода наделала немало бед для украинцев на юге, а ученые беспокоились, что территория водохранилища может превратиться в пустыню. Но произошло невероятное: на месте сошедшей воды начал расти дикий лес, где уже селятся животные и гнездятся птицы.

Что сейчас происходит в Великом Луге, сайту ТСН.ua рассказал Алексей Василюк, председатель правления общественной организации «Украинская природоохранная группа», впервые побывавший здесь.

Экспедиция под прицелом дронов: первые впечатления

Ученый вспоминает, как с коллегами прятался под деревьями Большого Луга от российских дронов, которых здесь очень много, ведь это прифронтовая территория.

По словам Алексея Василюка, впечатления от посещения Большого Луга невероятны.

Высота деревьев в Большом Луге достигает 7 метров / Фото: Алексей Василюк

«Лес на территории Большого Луга растет, он набирает высоту, некоторые деревья за три года достигают 7 метров. Вклад этого леса в климатическую адаптацию местности просто колоссальный. На территории, где мы были, есть определенный процент высохших деревьев, а местами их даже до половины, но это деревья, которые высохли именно в 2023 году. То есть они выросли уже после схождения воды и засохли», — рассказывает ТСН.ua Алексей Василюк.

Ранее эколог утверждал: чтобы на месте водохранилища появился полноценный лес, нужно, чтобы из 200 деревьев осталось одно. Сейчас он уже сомневается в этом, потому что Великий Луг продемонстрировал несколько иной результат.

«Пока это количество деревьев сократилось не больше, чем вполовину, и это впечатляет. Интересно, что деревья здесь усыхали только в 2023 году, вероятно, потому, что не смогли пережить слишком холодную зиму. Но на Большом Луге настолько хорошие условия, что после этого деревья там больше не гибли ни в 2024, ни в 2025 годах. Есть уже достаточно большие, объем которых где-то как запястье взрослого человека», — рассказывает ученый.

Соловьиный рай и водоворот из насекомых: кто заселяет дикие заросли

Что касается животных, то за три года их там, конечно, очень мало. Потребуется время, чтобы природа создала условия для их обитания.

«Там пока еще мало разнообразия условий для животных и птиц. Например, птицы, которым надо гнездятся в дуплах, отсутствуют. Потому что дупел на деревьях еще нет. Также здесь пока не может быть больших копытных животных, потому что по лесу очень сложно передвигаться. Человеку нужно перед собой раздвигать руками заросли, чтобы сделать следующий шаг. Так что олень с большими рогами через такой лес не пройдет. А вот мелкие животные здесь уже селятся. Кстати, очень много птиц. Они гнездятся на ветвях, а также есть водоплавающие. Пронимает, когда смотришь на все это и понимаешь, что три года назад тут вокруг была только вода», — рассказывает Алексей Василюк.

Больше всего ученого поразило огромное количество соловьев, для которых Великий Луг стал настоящим раем, и птицы устраивают здесь многоголосые концерты.

Еще три года назад здесь была сплошная вода / Фото Алексей Василюк

«Я не думал, что смогу услышать такое их количество одновременно. Это просто шок: там ты слышишь их просто сотни. Бывает где-то под Киевом услышишь одного соловья, и думаешь, как же он сложно и хорошо распевает, а здесь в Великом Луге соловьиного пения так много, что ночью он превращается в шум или эхо. Это невероятно красиво. Я понимаю, что это зона боевых действий, и этот нюанс, конечно, придает отрицательную окраску, но соловьи настолько хорошо поют, что о войне на мгновение забываешь», — делились впечатлением Алексей Василюк.

В Большом Луге очень много разнообразных насекомых, которые селятся на деревьях и кустах, а соответственно становятся питанием для птиц.

«Коллеги утверждают, что в Большом Луге за три года появилось до 400 видов растений, поэтому их обживают насекомые. Основную массу растительного мира здесь занимают несколько видов, в том числе ивы и тополя. Поэтому насекомые, питающиеся этими деревьями, и хорошо там себя чувствуют. Насекомых очень много, например, питающихся листьями ивы. Соответственно, их засилье привлекает птиц. Вероятно, поэтому там так много соловьев и камышевок. Их там целый водоворот», — рассказывает учёный.

На месте водохранилища настоящие джунгли и поют соловьи / Фото Алексей Василюк

Мозаика ландшафта на двух тысячах квадратных километров

Площадь леса занимает более 2 тысяч квадратных километров — все, что раньше было водохранилищем, кроме того, что осталось руслом реки.

«Это огромная площадь. И поражает мозаика ландшафта, сформировавшаяся на месте водохранилища. Там есть места, поросшие камышом, но лес занимает подавляющее большинство территории. Самые большие деревья, которые здесь выросли за три года — это семь метров. Возможно, где-то есть еще выше, но мы были не на всей территории из-за боевых действий», — рассказывает ученый.

По словам Алексея Василюка, самое ценное, что произошло с территорией Большого Луга, это то, что природа воспроизвела сама себя. Причем это воспроизведение началось в первые секунды, как только россияне взорвали дамбу водохранилища.

«Все, что сейчас появилось на месте Каховского водохранилища, создано не путем выработки или влияния человека. Сама природа — все это создала и это невероятно мощный естественный процесс. Никто из современных людей не видел, как восстанавливаются долины Днепра после большого половодья. Мы просто не знали, как это работает, потому что никогда этого не видели. А здесь можем все увидеть своими глазами», — рассказывает ученый.

За три года на месте водохранилища вырос дикий лес / Фото Алексей Василюк

Как сработал уникальный природный механизм восстановления

Представим: россияне взорвали дамбу водохранилища, и вода с него стремительно сходит.

«В это время из тополей и ив, растущих вдоль берегов, ветер разносит пух с семенами. Он попадает в воду и его прибивает к берегу. И каждая последующая волна выбрасывает его на влажный субстрат. Но каждая следующая волна уже меньше предыдущей, потому что вода отходит. И волны таким образом равномерно засевали всю поверхность водохранилища, пока вода окончательно не спала. Где-то так все это сработало», — рассказывает Алексей Василюк.

Первая растительность на месте Каховского водохранилища появилась уже летом 2023 года. Часть побегов отмерла, упала, образовав на поверхности своеобразную крепкую «решетку», в которой задерживались почва, опавшие листья и влага.

«Мы получили очень быстрое и равномерное высевание растений волнами и сверхбыстрое естественное почвообразование. Поэтому сейчас мы можем впервые понять и наглядно увидеть, как все это происходило на земле тысячелетиями. Сейчас природа Большого луга очень молода, но она более дикая, чем любая другая в Украине. Если даже сравнить с природой Карпат, там ты в бинокль увидишь какую-то вырубку, какой-то лыжный спуск, какую-то антенну, какие-то ветряки. И ты понимаешь, что ты видишь, это не совсем дикая природа. А здесь у нас есть километры совсем дикой природы. Мне кажется, что именно в этом главная ценность Большого Луга, потому что второго такого в мире нет. Все это следует хранить», — заключает Алексей Василюк.

Дата публикации 21:26, 08.06.25

