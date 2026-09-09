Дикий скандал с ТЦК и женщиной во Львове: военкомат начал служебную проверку

Стычка во Львове с участием работника ТЦК и женщины / © скриншот с видео

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Львовский областной ТЦК и СП приступил к служебной проверке и выясняет все обстоятельства, связанные с видео, на котором мужчина в военной форме применил силу к женщине, а она — слезоточивый газ.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил начальник группы коммуникаций Львовского областного ТЦК и СП Владимир Пиняжко.

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«Проводится служебная проверка. Больше комментировать не могу», — сказал Пиняжко.

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В то же время, источники ТСН.ua в Силах обороны Львовщины говорят, что женщина с газовым баллончиком вмешалась в ситуацию после того, как мужчина, у которого пытались проверить документы, начал убегать.

Скандал с ТЦК и женщиной во Львове — что известно

Напомним, в соцсетях появилось видео из Львова, где работник ТЦК при попытке задержать убегающего от проверки документов мужчину дергал женщину и повалил ее на землю. Женщина пыталась не пустить военного в подъезд.

В ТЦК сначала заявили, что видео является манипуляцией, поскольку женщина якобы поначалу препятствовала военным и применила слезоточивый газ. В то же время, другие кадры свидетельствуют, что газовый баллончик был использован уже после того, как военный применил силу к женщине.

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