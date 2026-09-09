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Дикий скандал с ТЦК и женщиной во Львове: военкомат начал служебную проверку
Источники в Силах обороны раскрыли новые детали инцидента с военным ТЦК и женщиной.
Львовский областной ТЦК и СП приступил к служебной проверке и выясняет все обстоятельства, связанные с видео, на котором мужчина в военной форме применил силу к женщине, а она — слезоточивый газ.
Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил начальник группы коммуникаций Львовского областного ТЦК и СП Владимир Пиняжко.
«Проводится служебная проверка. Больше комментировать не могу», — сказал Пиняжко.
В то же время, источники ТСН.ua в Силах обороны Львовщины говорят, что женщина с газовым баллончиком вмешалась в ситуацию после того, как мужчина, у которого пытались проверить документы, начал убегать.
Скандал с ТЦК и женщиной во Львове — что известно
Напомним, в соцсетях появилось видео из Львова, где работник ТЦК при попытке задержать убегающего от проверки документов мужчину дергал женщину и повалил ее на землю. Женщина пыталась не пустить военного в подъезд.
В ТЦК сначала заявили, что видео является манипуляцией, поскольку женщина якобы поначалу препятствовала военным и применила слезоточивый газ. В то же время, другие кадры свидетельствуют, что газовый баллончик был использован уже после того, как военный применил силу к женщине.