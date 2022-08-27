Диктатор очень хочет жить: российский оппозиционер рассказал о "спасении" для Путина

Единственный, кто может стать "гарантом" жизни кремлевского "фюрера", – президент Китая Си Цзиньпин. Глава Франции Эммануэль Макрон и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с этой ролью не справились.

Такое мнение российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский высказал в интервью ТСН.

"Товарищ Си может предложить Путину и еще десятку людей, например Кобаевой, десяткам его "детишек", каким-то образом приобретенных за годы его президентства, возможно, ближайших людей, которых он назовет, посадить в китайский самолет и отвезти в Китай с полной гарантией безопасности," лечением и пребыванием в одном из известных буддийских монастырей в горах Китая. Это будет для Путина спасением", — подчеркнул Пионтковский.

Оппозиционер прогнозирует, когда разрушат Крымский мост, глава Кремля лишится власти, "его будут вынуждены снимать в бункере".

Пионтковский говорит, что "предложение Си было бы хорошо сделать частью общего соглашения с Китаем". Он отмечает, что сейчас главной доминантой сознания Путина является желание жить — "оно даже уступает его безумной ненависти к Украине".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин ищет себе "переговорщика". Сначала в этой роли был президент Франции Эммануэль Макрон, затем – турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Третьим вариантом может стать глава Китая Си Цзиньпин.

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