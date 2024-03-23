Диктатура, война и террор: о чем на самом деле были пятые "выборы" Путина и к чему готовиться Украине

Киеву следует готовиться к жесткой эскалации войны. На своих "выборах" в России Путин получил на это мандат, как и на дальнейшую более массовую мобилизацию россиян на войну против Украины.

Путин в России "переизбрался" на пятый президентский срок. Он будет править Россией до 2030 года, а может и до 2036 года. Это ему позволяют внесенные им же поправки в российскую конституцию в 2020 году. Даже сами российские власти не скрывали, что все понимают, какими будут результаты этих пятых для Путина "выборов". Более того, они даже не создавали иллюзий какой-либо конкурентности, как это делалось до этого. В результате, Путин "получил" беспрецедентные, даже исторические для себя цифры – 87% голосов.

Было достаточно ожидаемо, что после "выборов" Кремль пойдет на еще более жесткую эскалацию войны против Украины. Очень быстро Россия возобновила удары по критической инфраструктуре Украины и впервые после подрыва оккупированной Каховской ГЭС 6 июня 2023 года взялась за уничтожение ДнепроГЭС. Но наверняка больше всего вопросов вызвал так называемый теракт в московском "Крокус сити холл". В ГУР Минобороны Украины еще в пятницу вечером, 22 марта, заявили, что об украинском следе не может идти речь, хотя мы видели неоднозначные заявления сумасшедшего заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а в Совете Федерации прямо обвинили Украину.

"Речь о спланированной операции спецслужб Кремля против собственных граждан с целью дискредитации в том числе Украины, как и всего свободного мира", — сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, добавив, что удары по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам в Украине являются частью этой спецоперации.

Действительно, почерк очень схож с тем, как Путин приходил к власти в конце 1990 – начале 2000 годов. Его первому избранию на пост президента предшествовали взрывы жилых домов в Москве, что служило оправданием войны и покорения Чечни. В соцсетях многие упоминали Норд-Ост в 2002 году и Беслан в 2004 году. От тоталитарного государства, в которое превратилась Россия, очень тяжело ожидать обнародования правдивой информации. По сообщениям американских СМИ, у США есть разведданные, подтверждающие ответственность Исламского государства за стрельбу и пожар в "Крокус сити холл".

Еще в начале марта восемь западных стран, учитывая США, предупреждали об угрозе терактов в России. Но на недавней коллегии ФСБ сразу после своего переназначения на "выборах" Путин назвал эти заявления "откровенным шантажом и попыткой запугать и дестабилизировать российское общество".

Чего еще следует ожидать после "выборов" Путина, о неминуемой второй волне мобилизации в России и будущем российской "оппозиции" читайте в статье экспертов программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослава Черногора и Антона Оксентюка эксклюзивно для ТСН.ua.

Жесткая эскалация: Украине следует приготовиться

Почти сразу же Украина столкнулась с последствиями переизбрания диктатора. Это касается как публичного пространства, так и активных военных действий. Да, мы уже наблюдаем изменение российской риторики в направлении ее радикализации. В день завершения "выборов" Путин заявил о необходимости создания "санитарной зоны" вдоль украинско-российской границы, фактически прямо говоря о посягательствах на Харьковщину. Уже начала появляться информация, что неизбежная вторая волна мобилизации потребуется именно для осуществления этих угроз. Можно даже не сомневаться, что завершение "выборов" развязало Кремлю руки для дальнейшей, более жесткой эскалации.

Последний и один из самых мощных за все время полномасштабного вторжения удар по энергетической системе Украины, в частности, атака на ДнепроГЭС в пятницу, 22 марта, только доказывает это. Подобный шаг демонстрирует, что Россия готова увеличивать давление в первую очередь на западные страны для проведения призрачных "переговоров", которые Путину так хочется начать. Это не только позволит ему продемонстрировать миру, что в конечном итоге Россия смогла дожать своего врага, но и позволит продвинуть возможность организации "перемирия" — фактически времени для спокойного перевооружения российского войска.

Более того, подобное уничтожение украинской энергетической инфраструктуры можно считать "ответом" на начавшиеся еще в январе этого года атаки на российские объекты нефтепереработки. Благодаря им Украина не только смогла ударить по карману Кремля, но и продемонстрировать, что враждебное ПВО не способно эффективно защищать важную инфраструктуру России. Последний факт довольно важен, ведь он позволил нам найти действительно "болезненную точку" для Путина. А значит, мы должны продолжать по ней бить, одновременно усиливая собственное ПВО.

Это не "выборы": плебисцит по поддержке политики Путина

Российские власти впервые не допустили никаких кандидатов, которые могли бы даже умеренно критиковать путинский режим. Относительно других допущенных кандидатов мы впервые наблюдаем отсутствие даже видимости процесса так называемой "конкурентной борьбы". Ранее россияне организовывали различные публичные мероприятия, такие как прения между кандидатами. Понятно, что Путин не участвовал в них. Однако они делали картинку веселого противостояния разных политиков, включая допущенных "либеральных" оппозиционеров. На этот раз Кремль не допустил этого. Причины достаточно понятны: Путину было необходимо продемонстрировать абсолютную поддержку со стороны российского населения. Фактически это были не президентские выборы, а плебисцит относительно продолжения агрессивной политики Кремля и захвата Украины.

"Выборы" завершились: Путин объявит "вторую" волну мобилизации

Объявленная Путиным в сентябре 2022 года так называемая "кампания частичной мобилизации", об остановке которой Кремль якобы заявил через два месяца спустя, фактически не останавливалась. Российский диктатор не подписал отдельный указ о ее прекращении. А это значит, что российские власти в любой момент могут объявить новую волну мобилизации. Фактически это единственная тема, которая вызывает страх у российского населения. Именно это мы видели в сентябре 2022 года, когда сотни тысяч россиян пытались скрыться из своей страны. Подобный шаг вызвал высокое социальное напряжение, поэтому неудивительно, что до проведения президентских выборов Кремль не решался на подобный шаг. Было ясно, что это крайне негативно отразится на отношении населения к их лидеру. Тема необходимости новой волны мобилизации остро стоит перед российскими властями. Действующая сегодня стратегия, заключающаяся в массовом подписании контрактов для участия россиян в войне, не приносит достаточного количества бойцов. Для продолжения вторжения, а также проведения ротации, вторая волна мобилизации неизбежна. Вопрос только в том, когда Кремль решит его провести.

Российская "оппозиция": единой команды больше не существует

Если говорить о будущем всего движения так называемой российской оппозиции, то все пессимистично. Прежде всего, мы видим, что российская оппозиция как внутри самой России, так и за рубежом, даже не смогла объединиться и выдвинуть единого кандидата. Даже когда было понимание, что такого кандидата российские власти никогда не допустят к участию в выборах, подобный шаг продемонстрировал бы, что существует единственный политический российский "фронт", противостоящий Путину. В реальности эти оппозиционеры вместо того, чтобы объединиться в единую команду, лишь конфликтуют друг с другом. Мы видели, как отдельные их представители решили поддерживать кандидатуру Бориса Надеждина, абсолютно системного политика, известного своими выступлениями на политических ток-шоу российского телевидения в роли "либерального" эксперта. Смерть фактического лидера российской оппозиции Алексея Навального лишь ускорит увеличение этого раздора между оппозиционерами. Не следует также забывать и о том, что у российских властей на руках есть 100 тыс. фамилий тех людей, которые поставили подписи за кандидатуру Бориса Надеждина для его участия в выборах. В реальности это означает неизбежное начало репрессий против остатков оппозиционных и либерально настроенных граждан и все еще остающихся на территории России активистов.

Будущий внешнеполитический курс: ядерное оружие и "переговоры"

Во внешней политике России также не следует ожидать каких-либо изменений. Еще с осени 2023 года Кремль избрал стратегию продвижения темы так называемого "перемирия". Этот месседж направлен непосредственно на западные страны. Некоторые западные издания сообщали, что в предстоящую зиму российские власти через посредников пытались выйти на контакт с Соединенными Штатами по предложению "заморозить" войну по линии фронта. Судя по тому, что в своем первом выступлении после оглашения результатов президентских выборов Путин никак не изменил свою публичную риторику, продолжая одновременно пугать западные страны ядерным оружием и говорить о готовности к переговорам, никаких изменений ожидать не стоит.