Дипломат Бессмертный объяснил, будут ли переговоры между Киевом и Москвой: "Аппетит приходит во время еды"

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что пока ни о каких переговорах между Киевом и Москвой речь не идет. Он подчеркнул, что разговоры о переговорах продолжаются еще с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Первое, на что все обратили внимание, это визит советника президента США Салливана. Но никто нигде и никогда не процитировал ни Салливана, ни кого-то другого. А потому — это лишь предположение, что они говорили о мирных переговорах. Второе — это тезис Марка Милли о том, что есть вероятность "окна возможности". Дело в том, что "окно возможности" и реальные переговоры — это разные постулаты. Третье — это сообщения, поступившие из Бали, где встречались президент США и китайский лидер. Все наложились на ракеты в Польше и встречу Бернса и Нарышкина. Далее директор ЦРУ посетил Киев. Сейчас президент Украины заговорил о публичных переговорах. Но нет ответа на вероятность переговоров. По-моему, это все пробные камни", — пояснил дипломат.

Роман Бессмертный подчеркнул, что дипломатия – это война, но без оружия. А тема по переговорам будет звучать постоянно.

"Сейчас есть разные точки относительно этого, что произошло в Херсоне. Для Кремля это был "жест доброй воли", для Киева — "выгнали из Херсона, выгоним из Украины и неизвестно, где остановимся". Аппетит приходит во время еды. А потому пока разговоры о переговорах имеют обычный характер, как это было раньше. Когда в Мотыжин зашли российские войска, то меня спросили о том, слышал ли я о переговорах. Это было в феврале. А дипломатия — это война, но без оружия. И история о переговорах будет звучать постоянно. А потому пока не вижу вероятности переговоров: о чем будет говорить Кремль, как они видят эту ситуацию. Потому что с точки зрения Украины, а о чем говорить? И слова президента о публичных переговорах, это дипломатический ответ, что никакого разговора не будет", – подчеркнул Бессмертный.

Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Тогда же россияне заявили о якобы готовности к переговорам. Кремлевский режим требовал от украинских властей, чтобы они проходили в Беларуси, откуда началось полномасштабное наступление РФ на Киев.

Впоследствии переговоры прошли в Стамбуле. Украинские представители отмечают, что российская сторона не была готова договариваться и постоянно выдвигала нашему государству ультиматумы.

Многие аналитики считают, что России не нужны реальные договоренности, Кремлю нужна только передышка, чтобы перевооружить оккупационную армию и заново двинуться на наше государство.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Россия официально не обращалась к Украине с просьбой начать мирные переговоры.

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