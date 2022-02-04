Дипломат объяснил, что благодаря трансформации событий Украина имеет право изменить Минские договоренности

У Украины есть юридическое преимущество изменить невыгодные Минские договоренности по Донбассу.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.

"В международном праве есть такой принцип – rebus sic stantibus – коренное изменение обстоятельств. Действительно, выдача паспортов, открытие экспорта прямого... Сегодня так изменились обстоятельства, что мы имеем право требовать адаптацию Минска под эти новые обстоятельства", — сказал дипломат.

Rebus sic stantibus – это правовая доктрина, предполагающая, что контракт или договор становятся непригодными из-за фундаментального изменения обстоятельств.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что якобы кто-то давит на Киев. Он заявил, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, поскольку в их основе – прямой диалог между Украиной и ОРДЛО.

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