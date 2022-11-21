Дипломат рассказал о вероятности нового наступления из Беларуси: "Путин и Лукашенко – неадекватны"

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что повторное наступление оккупационной армии с территории Беларуси возможно.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Я бы советовал всем, кто из цивилизованного мира анализирует действия Путина, не применять к нему методик адекватных людей. Потому что это психически больной человек. Я на таких, как Путин и Лукашенко смотрю по-другому. Им, когда страшно, они этот страх и опасность по отношению к себе опрокидывают на общество, они получают удовольствие, что общество страдает, поэтому они могут бросить в бой россиян и белорусов, им не интересно, сколько людей погибнет, на что они способны. Нам нужно быть готовится к тому, что Путин и Лукашенко бросят сюда армию. Потому что их судьба поняла. Лучшее, что их ждет — это трибунал. Хуже всего — их уничтожат их же граждане", — сказал Бессмертный.

Угроза повторного наступления с территории Беларуси

24 февраля с территории Беларуси в Киев двинулась российская оккупационная армия. Россияне планировали свергнуть законную власть и установить в Украине свой марионеточный режим. Однако украинские защитники выбили оккупантов с севера и защитили Киев от вторжения.

Сейчас Белоруссия продолжает принимать на своей территории оккупационную армию РФ и передает России свое оружие. Вместе с тем, вторжение белорусских войск в Украину аналитики Института изучения войны считают маловероятным.

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