Дипломатический марафон из-за угрозы РФ: как прошла встреча Макрона, Шольца и Дуды

В Берлине прошли переговоры в формате Веймарского треугольника.

На фоне скопления войск государства-агрессорки у украинских границ западные политики продолжат искать выход из кризиса. Да, в Берлине состоялись переговоры в формате Веймарского треугольника: там собрались лидеры Франции, Германии и Польши. Они полагают, что в противостоянии с Россией Европа должна говорить одним голосом.

Как же звучит этот голос – в сюжете ТСН.Ранок за 9 февраля.

У лидеров Германии, Польши и Франции в последние дни дипломатический марафон. Анжей Дуда только что вернулся из Китая. Эманнуэль Макрон посетил Москву, затем - Киев. Олаф Шольц говорил о возможной войне за Украину во время своего первого визита в должность канцлера Германии в Вашингтон.

"Накопление российских войск на границе с Украиной вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка, наша позиция единственная: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины неприемлемо и будет иметь широкомасштабные последствия для России: политические, экономические и геостратегические", — заявил Шольц.

Европейцы должны вступиться за Украину и выступать объединенным фронтом, говорит польский президент Анжей Дуда. "Мы должны показать, что говорим одним голосом, что мы вместе и нас нельзя сломать. Мы также должны показать, что не отступим", — подчеркнул он.

После визита в Киев у Макрона были переговоры с Дудой и Шольцом в Берлине | Новости мира

В свою очередь президент Франции добавляет: для деэскалации нужен диалог с Россией. "Также мы должны вести важный и критический диалог с Россией в разных форматах. Поэтому в ближайшие дни и недели мы продолжим обмен в "нормандском формате", являющемся политическим каркасом разрешения российско-украинского кризиса", — заметил Макрон.

В объединенности Европы в последнее время звучали сомнения. Эммануэль Макрон пытается понять требования Кремля и вести с Москвой доверительный диалог. Олаф Шольц, несмотря на давление и международный, и внутри страны отказывается вслух говорить о возможных санкциях против газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне это делает Джо Байден и говорит, что в случае российской агрессии газопровод не будет работать. Немецкий канцлер стоит рядом и, по крайней мере, не возражает.

Предупредить войну в Европе по дипломатическому пути Берлин и Париж будут пытаться в частности на этой неделе: в четверг на разговор снова соберутся политические советники стран Нормандской четверки.