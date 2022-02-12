Дипломатическое сдерживание российской агрессии: Кулеба рассказал о телефонных переговорах и визитах в Киев

Дипломатическое сдерживание российской агрессии: Кулеба рассказал о телефонных переговорах и визитах в Киев

На днях в Киев прилетит канцлер Германии.

Украина применяет все дипломатические рычаги для сдерживания российской агрессии и ее возможного вторжения. Для этого проходят как телефонные переговоры, так и визиты высокопоставленных чиновников из других стран в Киев. Ближайший будущий визит – канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом 12 февраля в прямом эфире ТСН.19:30 сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Будут визиты в Украину и на следующей неделе. Будет канцлер Германии, будут министры иностранных дел", – отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что "телефонные разговоры происходят ежедневно. Я вчера вечером провел три телефонных разговора с главой европейской дипломатии, немецкой и американской. Сегодня я уже говорил с главой молдавской дипломатии, потому что мы должны понимать, что происходит в районе Приднестровья. Сейчас буду говорить с Турцией".

"Поэтому поверьте, список контактов чрезвычайно велик. И это только мой список. А еще есть контакты президента, у которого сейчас тоже, разумеется, доминирует международная и проблематика безопасности в его ежедневном графике", — уточнил Кулеба.

Кулеба ответил на вопрос об угрозе вторжения России и методах сдерживания | Новости Украины

Напомним, сейчас проходит много телефонных разговоров и видеоконцеренций с участием международных лидеров, где главная тема - российская агрессия против Украины. В частности, 12 февраля президент США Джо Байден переговорил с президентом России Владимиром Путиным. До этого Путин пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А Макрон – с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Агентство France-Presse сообщило, что Макрон также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем.

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