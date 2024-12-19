Дипломатия, миротворцы, численность ВСУ и визит Келлога: главные заявления Зеленского из Брюсселя

В частности, глава государства заявил, что не все выполнено, чтобы можно было сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встреч в Брюсселе, высказался о готовности государства к дипломатическим шагам, сделал заявления о введении миротворцев, уменьшении численности армии и визите представителя новоизбранного президента США Кита Келлога.

Главные заявления Зеленского после визита в Брюссель читайте на ТСН.ua.

Зеленский 18 декабря побывал с визитом в Брюсселе, где провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. После этого президент Украины сообщил журналистам о результатах разговоров и сделал ряд важных заявлений.

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Зеленский оценил встречу с партнерами как "очень хорошую".

"С партнерами была очень хорошая встреча, и не одна. Была с президентом Макроном, с генсеком НАТО Рютте. Потом у нас была первая часть встречи с лидерами Европы... будет продолжена завтра утром", – сказал глава государства.

Он сообщил, что были обсуждены много важных тем, в частности достаточно чувствительных. Например, о срочных мерах по защите энергетики Украины.

"Нам нужно срочно защитить энергетику. Сейчас нужны 19 систем противовоздушной обороны, чтобы защищать все, по чему целит – причем ежедневно – Российская Федерация. Поэтому есть актуальные вещи, без фантазий. Мы ходим по земле, и нужно решать то, что (необходимо – ред.) сейчас. Есть такие вещи, как ПВО, какие еще системы нам нужны от Соединенных Штатов. Мы будем говорить вместе с партнерами, чтобы Европа тоже помогала", – рассказал Зеленский.

Украина недостаточно сильна для дипломатических шагов

Президент заявил, что Украина обеспечена финансово в 2025 году. В то же время государство недостаточно сильно для тех или иных дипломатических шагов.

"Мы обеспечены финансово в следующем году. Я считаю, что это тоже усиливает Украину. Но не все выполнено, чтобы сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что государство будет делать все, "чтобы в следующем году нам удалось быть сильными и уже переходить к дипломатии".

"Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны, поэтому будем разбираться. В любом случае, с нашей стороны мы сделаем все, чтобы закончить эту войну справедливо для нас, для Украины", — подчеркнул глава государства.

Отправка миротворцев в Украину

Зеленский сообщил, что во время встреч в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии. Сейчас продолжаются консультации, в проведении которых помогает Макрон. Президенты Украины и Франции обсудили этот вопрос.

"Мы проговаривали с Эммануэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии – ред.) усиления Украины", – сказал Зеленский.

Он отметил, что уже получил положительные новости:

"Эммануэль имел контакты по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров".

Однако глава государства не уточнил формат миссии, ведь это "сенситивный вопрос".

Будет ли уменьшена украинская армия в договоренностях о мире?

Зеленский прокомментировал возможность уменьшения украинской армии в рамках потенциальных договоренностей о мире. Он подчеркнул, что даже получение Украиной приглашения в НАТО не позволит уменьшить численность войска, а без такого приглашения это вообще недопустимо.

"Лучшее (из вариантов гарантий – ред.) – это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", – сказал президент.

Он акцентировал, что лучшей гарантией для Украины было бы членство в Альянсе, поэтому государство работает над получением приглашения. Впрочем, Зеленский рассматривает все возможные типы гарантий, в том числе "санкционные и финансовые". Но, по словам главы государства, "всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет (с войной – ред.) снова". Президент сказал, что частью гарантий должна быть "сильная экономика", включая финансирование бюджетного дефицита во время войны, и здесь "мы знаем, как закрывать дефицит в 2025 году".

Визит Кита Келлога в Украину

Зеленский подтвердил, что будущий спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог посетит Киев еще до инаугурации американского лидера.

"Он (визит – ред.) состоится в начале января. Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду", – сказал президент, ссылаясь на ранее озвученные Келлогом идеи о прекращении войны.

В то же время Зеленский выразил скепсис об успешности миссии Келога.

"Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны", – сказал глава государства.

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