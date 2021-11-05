Дипломатия не сработала: начальник Генштаба ВСУ, объяснил, зачем бойцы применили байрактары

Сергей Шаптала подчеркнул, что проходил обстрел наших солдат, а боевики в очередной раз нарушили Минские соглашения, применив, в частности, артиллерию.

Начальник Генерального штаба ВСУ генерал Сергей Шаптала объяснил, зачем необходимо было применить турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе.

Об этом он рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Нам государство закупает байрактары, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают — правильно мы применили Bayraktar, неправильно — это было решение главнокомандующего", — отметил начальник Генштаба.

Шаптала подчеркнул, что проходил обстрел наших солдат, а боевики в очередной раз нарушили Минские соглашения, применив, в частности, артиллерию.

"Они (боевики — Ред.) поставили прицепную артиллерию, которая обстреливала наши позиции, где погиб наш военнослужащий и был ранен. После того, как было сказано, что ОБСЕ не сработало, не сработала нота дипломатии, — после этого Главком принял решение ответить стрельбой байрактара, — рассказал генерал.

Начальник Генштаба объяснил, почему в ответ на обстрелы украинские бойцы не использовали артиллерию.

"Вопрос задается: а почему вы артиллерией не отвечали? Артиллерия — это и было нарушение Минских соглашений. А Bayraktar вел огонь с нашей стороны. У Bayraktar очень мощные возможности. Если бы Bayraktar залетел глубоко на их территорию, думаю, они воспользовались бы возможностью и уничтожили бы наш Bayraktar", — сказал Шаптала.

Генерал подчеркнул, что, использовав турецкие беспилотники, Украина не нарушила никаких соглашений или договоров, в отличие от пророссийских террористов.

"Мы не нарушали. Мы же увидели, насколько они (оккупанты — Ред.) артиллерию подтянули к нашим позициям. Обстрел артиллерией — это было первое нарушение. Во-вторых, они нарушили расстояния, на которые должны были отвести свою артиллерию. Они вытащили ее снова на передний край. Уже два нарушения нанесла та сторона", — подытожил он.

Начальник Генерального штаба ВСУ объяснил причину использования военными "Байрактара"

Напомним, что 26 октября в зоне проведения ООС на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

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