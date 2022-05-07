Дипломаты из четырех стран показали преступления россиян в Ирпене и Гостомеле

Министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии своими глазами увидели преступления оккупантов в Ирпене и Гостомеле.

Главы ведомств стран Балтии и Польши заверили украинскую сторону, что помогут восстановить полицейские и спасательные учреждения, 300 из которых в настоящее время частично или полностью разрушены.

Подробнее о помощи иностранных чиновников — в сюжете ТСН.

Сапер с 17-летним стажем Александр показывает многочисленные боеприпасы, которые инженерные подразделения по-прежнему лежат в земле рядом с разрушенным АН-225. Прошло больше двух месяцев, а они не могут забыть те ощущения, когда поняли, что российская авиация попала в ангар с "Мрией". "На моих глазах раздавались взрывы. Поднялся столб дыма. Я сначала подумал, что они, наверное, попали в какое-то хранилище горючего. Уже потом узнали, что здесь была "Мечта", — вспоминает он.

Утро с российским авианалетом 24 февраля боец по собратьям провел на аэродроме в Гостомеле. Тогда бесчисленные вертолеты с десантом на борту пытались произвести высадку в аэропорту Антонова. Осуществить замысел им не удалось. После метких выстрелов наших воинов они взорвались в небе.

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"Ориентировочно больше взвода их здесь погибло буквально в первые несколько минут потому, что мы били три МИ-8 с десантом на борту. Нам было необычно воевать с авиацией. Но наши свирепые гостомельские срочники показали, что они и к этому готовы", — рассказывает пресс-офицер. бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Харитин Старский".

25-летний Сергей Фалатюк во время обороны аэропорта под Киевом возглавлял взвод зенитно-ракетного комплекса. Тогда и не подозревал, что такие хваленые российские летучие машины так легко уничтожаются. "Когда я первого попал, то он взорвался в воздухе. Были странные ощущения. Когда просто летел на тебя вертолет. А в небе взрыв... И только друзки из него посыпались", — вспоминает военнослужащий Нацгвардии.

Отомстить за "Мечту", уничтожив один из самых дорогих российских истребителей, удалось 30-летнему Владиславу. Пограничник совместно с подразделением ВСУ уничтожил 5 марта российский СУ 35-й, бомбивший Чернигов. Обломки вражеского самолета в настоящее время во Львове. Пограничник Владислав был отмечен первой в его жизни государственной наградой.

Главам МИД четырех стран показали военные преступления армии РФ

Помочь следователям фиксировать преступления оккупантов, восстановить полицейские участки и отправить своих саперов в Украину, чтобы обезопасить территорию, где велись боевые действия, поддержать действиями в борьбе с российским агрессором приехали министры внутренних дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

"Мы были с вами с первых дней российской агрессии и будем поддерживать вас до последнего дня – когда свободная и независимая Украина сможет одержать победу над брутальным фашистским режимом РФ", — подчеркнул глава польского МВД Мариуш Каминьский.

В свою очередь украинский коллега Денис Монастырский подписал приказ о создании международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования. "Там будут привлекаться международные команды из всех стран ЕС, чтобы помочь в разминировании более 300 тыс. кв километров украинской земли".

Сотню ящиков с боеприпасами для танков, оставившие после себя оккупанты, саперы осмотрели и передали на вооружение уже наших броненосцев.