Дипломаты объяснили, почему для переговоров Байдена с Путиным был выбран именно видеозвонок

Каждая из сторон имеет свой интерес в этом разговоре.

Джо Байден разговаривает с Владимиром Путиным. Перед разговором с главой Кремля президент Соединенных Штатов согласовал позиции с европейскими лидерами. Запад обеспокоен наращиванием российских войск на границе с Украиной и намерен предупредить Кремль, что будет, если широкое наступление начнется.

Об этом отмечает корреспондентка ТСН.

Они будут говорить с помощью специальной защищенной видеосвязи. Кремль обещал обнародовать первые минуты разговора, а дальше все будет происходить в закрытом режиме. Выбор такого формата общения не случаен, уверяет опытный дипломат, бывший посол США в Украине Джон Гербст.

«Мое ощущение, что команда Байдена убеждена, что таким образом, скажем так, вероятнее всего, что Путин услышит то, что Байден должен сказать. И это льстит Путину. Поможет ли это в данной ситуации – спорный вопрос. Но я убежден, что именно это побудило администрацию Байдена согласиться с таким форматом», — отмечает дипломат.

Каждая из сторон имеет свой интерес в этом разговоре. Путин — по крайней мере, он так заявлял публично — обеспокоен приближением НАТО к границам России и потребует гарантий, что Украина не будет членом Альянса. Такую "красную линию" Кремля не воспринимают ни в США, ни в самом НАТО и не собираются выполнять ультиматумы.

Президент Байден провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Поэтому с Путиным он будет говорить в известной степени как представитель «коллективного Запада». США и европейские партнеры призвали Россию к деэскалации и согласовали ряд жестких экономических санкций, которые готовы будут применить, если Россия предпримет новую попытку напасть на Украину. Официально о пунктах перечня санкций не сообщают, но американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что речь идет о санкциях против ближайшего окружения Путина, российских олигархов, против банковского сектора, вплоть до отключения России от платежной системы "Свифт", в отношении российских энергетических компаний, а также долга России.

«Речь не об угрозах. Мы стремимся донести, что дипломатия в данном случае является правильным путем. Сейчас мы провели переговоры с союзниками по поводу финансовых санкций. И считаем, что у нас есть возможность нанести значительный ущерб российской экономике. Можете называть это угрозами. Можете – фактом. Можете называть эту подготовку как угодно», — отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

У администрации президента Соединенных Штатов есть такой формат работы с журналистами, как возможность пообщаться по телефону на условиях анонимности с высокопоставленным чиновником, который насколько может откровенно раскрывает определенные вопросы. Проходил такой телефонный конференц-звонок и перед этим разговором Байдена и Путина. И во время него журналисты неоднократно спрашивали у представителя администрации Байдена, готовы ли США привлечь свои войска в случае эскалации конфликта. Чиновник ответил, что да, усиление возможно в Восточной Европе, если такой запрос поступит от партнеров по НАТО. Но конкретно, что будет говорить Байден Путину, раскрывать отказался и объяснил, почему: «Я не готов в таком публичном формате ответить, что именно президент собирается сказать Путину о том, при каких обстоятельствах американские военные могут быть привлечены. Думаю, это было бы громкое публичное бряцание оружием, а мы бы предпочли держать это общение с россиянами приватным».

Сколько будет продолжаться этот разговор, пока неизвестно. В ближайшие дни после нее Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Накануне с ним говорил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.