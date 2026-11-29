Руководство лицея №34 ответило на запрос ТСН.ua об избиении 10-летнего Тимура

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ТСН.ua продолжает следить за резонансным делом об избиении 10-летнего Тимура, ученика винницкого лицея №34.

20 ноября по просьбе директора заведения, которая не захотела общаться с журналистом ТСН.ua по телефону, редакция направила официальный запрос с просьбой прокомментировать инцидент. Через неделю мы получили ответ за подписью руководителя коммунального учреждения «Винницкий лицей №34» Оксаны Войтко.

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Забегая вперед, стоит отметить: на большинство прямых вопросов редакции директор ответа не предоставила, ограничившись лишь отдельными деталями и перечнем формальных мероприятий.

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Причины потасовки и возраст нападающих: что ответили в лицее?

ТСН.ua поинтересовался, из-за чего возник спор и драка между школьниками в помещении учебного заведения и какого возраста ученики, которые напали на 10-летнего мальчика.

На этот вопрос Оксана Войтко ответила: «Инцидент, произошедший 09 ноября 2026 года с участием соискателей образования, стал предметом рассмотрения администрации учебного заведения».

К этому она добавляет, что по факту получения телесных повреждений 10-летним мальчиком 10 ноября было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренное телесное повреждение средней тяжести), которое осуществляет следственный отдел Винницкого РУП ГУНП в Винницкой области, процессуальное руководство обеспечивает Винницкая окружная прокуратура.

Тимур во время пребывания в больнице

«Администрация коммунального учреждения сотрудничает с соответствующими службами, предоставляя всю необходимую информацию», — отметила директор.

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В то же время она ничего не сказала ни о том, что конфликт начался в школьной уборной, а впоследствии продолжился в коридоре, ни о возрасте школьников, избивших мальчика.

Почему скорую вызвали родители, а не школа?

Также редакция спросила у руководителя заведения: «Какие травмы получил 10-летний ученик лицея? Родители утверждают, что скорую помощь ребенку вызвали они, когда прибыли в учебное заведение. Почему этого не сделала администрация школы?».

На первую часть вопроса Оксана Войтко ответила, что по состоянию на 26 ноября 2026 года родители не предоставили в заведение справку о состоянии здоровья ребенка.

А вот почему скорую не вызвала администрация — директор так и не объяснила. Вместо этого она привела хронологию обращений школы в больницу, где находился травмированный парень.

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По словам руководителя лицея, 11 ноября (на третий день после избиения — Ред.) администрация обратилась в Винницкую областную детскую клиническую больницу, чтобы получить медицинское заключение о состоянии здоровья и характере повреждений ученика. На следующий день заведение получило отказ (письмо КНП «ВОДКЛ ВОР» от 12.11.2026 №01/2028).

«13 ноября администрация заведения совместно с классным руководителем обратились (на пятый день после избиения — Ред.) к матери ученика с просьбой разрешить посетить ребенка 14–15 ноября. Мать согласия не дала, сославшись на плохое самочувствие сына», — сообщила Оксана Войтко.

Заметим, что, по словам мамы мальчика Анастасии Сторчак, Тимур до сих пор чувствует себя плохо и принимает обезболивающие препараты. Поэтому на момент обращения администрации состояние ребенка действительно могло быть тяжелым для визитов.

17 ноября лицей повторно обратился в детскую областную больницу с просьбой подтвердить факт пребывания ученика на лечении и сообщить о состоянии его здоровья. 19 ноября заведение получило второй отказ (письмо КНП «ВОДКЛ ВОР» от 19.11.2026 №01/2087).

Выписка из медицинской карты Тимура

Как в лицее планируют разрешить конфликт и организовать обучение?

Редакция спросила, проводили ли беседы с детьми, совершившими драку, и их родителями, а также как в заведении планируют уладить ситуацию, чтобы пострадавший мальчик не боялся возвращаться на уроки.

«С участниками инцидента и их родителями проведены беседы. По инициативе администрации заведения, чтобы обеспечить право ребенка на образование во время лечения, классный руководитель предложил возможность приобщаться к занятиям дистанционно. Родителям также предложили перевести ребенка на индивидуальную форму обучения (педагогический патронаж) при условии оформления необходимых документов. 27 ноября 2026 года семье направили сообщение о возможности организации дальнейшего обучения», — говорится в ответе.

Примечательно, что сообщение о педагогическом патронаже лицей прислал семье только в пятницу, 27 ноября — сразу после заявления образовательного омбудсмена Надежды Лещик о том, что учебное заведение должно было бы само инициировать такую форму обучения для ребенка.

На чьей стороне руководство и кого наказали?

Также мы прямо спросили у администрации: «В Сети пишут, что руководство лицея приняло сторону не пострадавшего ребенка, а тех, кто его избил. Соответствует ли этот тезис действительности? На чьей стороне руководство лицея? И как планирует работать учебное заведение, чтобы не допускать подобные конфликты?».

Прямого ответа на замечания о предвзятости Оксана Войтко не дала, но перечислила меры, предпринятые после инцидента:

в помещении лицея установили дополнительные камеры видеонаблюдения;

провели диагностику психологического климата в ученическом коллективе;

организовали часы общения со школьниками по предотвращению насилия и буллинга;

провели внеплановый инструктаж для педагогов и повторно проработали их должностные инструкции;

провели разъяснительную работу с учителями по усилению контроля за безопасностью учащихся и своевременному реагированию на угрозы.

«По результатам рассмотрения обстоятельств происшествия и установления отдельных недостатков в исполнении должностных обязанностей к соответствующим работникам заведения применены меры дисциплинарной ответственности в установленном законодательством порядке», — подытожила директор винницкого лицея №34.

Какие именно «меры дисциплинарной ответственности» и к кому они были применены — директор не уточняет. Но уверяет, что администрация принимает меры, направленные на обеспечение безопасной образовательной среды, защиту прав и законных интересов соискателей образования, а также недопущение подобных случаев в будущем.

Дата публикации 10:19, 27.11.26 Количество просмотров 69 Снегопад накрыл Украину 27 ноября: видео из разных регионов

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