Директор предприятия получил повестку и стал "волонтером": избежал ли он мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Сумах к 3 годам лишения свободы приговорили директора местного предприятия. Мужчина уклонялся от мобилизации и утверждал, что стал волонтером и позже получил бронирование, однако судья признал эти аргументы попыткой затянуть время.

Об этом говорится в приговоре Заречного районного суда г. Сумы.

Мужчина прошел ВВК и получил повестку

Обвиняемый, директор одного из предприятий, утверждал, что долгое время считался непригодным к службе (с 2009 года). Однако реалии полномасштабной войны изменили ситуацию:

ВВК признала мужчину годным к службе. Решение комиссии он не оспаривал.

В мае 2023 года ему вручили «боевую повестку» на отправку в воинскую часть на 27 июня. Мужчина поставил свою подпись в расписке.

Волонтерство и «аннулированные» повестки

В суде обвиняемый вину не признал. Его защита базировалась на нескольких утверждениях:

Путаница с повестками: мужчина заявил, что на блокпосту ему якобы аннулировали предыдущую повестку и выдали новую, поэтому он и не явился в ТЦК в назначенный день. Волонтерство: за две недели до отправки он вступил в благотворительный фонд «Ангелы добра». По словам мужчины, представители фонда заверили его, что «решат все вопросы с военкоматом». Бронирование: уже во время следствия мужчина получил официальное бронирование от мобилизации.

Позиция суда

Суд детально проанализировал все доказательства и отклонил версию защиты.

Фиктивное волонтерство: суд выяснил, что мужчина вступил в фонд уже после получения повестки. Более того, президент фонда сообщил, что обвиняемый никак не проявил себя как волонтер. Суд расценил это как прямой умысел уклониться от службы.

Бронирование после преступления: получение статуса забронированного после того, как человек уже не явился по боевой повестке, не освобождает от ответственности. Преступление считается законченным в момент неявки 27 июня 2023 года.

Уважительные причины: закон четко определяет перечень причин для неявки (болезнь, стихийное бедствие, смерть родственника). Вступление в фонд или получение другой повестки в этот список не входят.

Приговор суда

Заречный районный суд г. Сумы признал директора предприятия виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

Несмотря на положительные характеристики с работы и наличие бронирования на будущее, судья назначил реальное наказание — 3 года лишения свободы. Начало срока будут считать с момента задержания осужденного.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, Каменский районный суд Черкасской области приговорил к 3 годам лишения свободы 56-летнего мужчину, который отказался брать повестку и уклонился от мобилизации.