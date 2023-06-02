Директор пригласила на кофе: в заведении Запорожья после скандала с военным из-за его формы попытались извиниться

В развлекательном комплексе свою вину признали, с сотрудницей, которая не пустила военнослужащего и упрекала по форме, говорят, провели беседу.

В Запорожье в пляжно-развлекательный комплекс не пустили военного, аргументировали это тем, что он был в форме. В свой день рождения мужчина посетил заведение, но на территорию ему было нельзя. Потому что именно в это время там проходил детский праздник и по словам администратора, форма могла их напугать. Не приятный разговор с сотрудницей военный записал на камеру, а дочь выложила в сеть. Пост получил немалую огласку, комментаторы были возмущены таким отношением, говорится в ТСН.

53-летний Александр находился в отпуске, хотел выпить кофе на берегу Днепра в свой день рождения. “Вы пришли к нам в военной форме. У нас отдыхает 140 детей, это может испугать, что у нас в военной форме”, — заявила администратор военному.

"В смысле — детей пугает форма, ну он же не пришел туда с оружием, не заехал на танке, он просто хотел выпить кофе", — говорит дочь мужчины.

Именно дочь Александра написала об этом пост в соцсети, под ним сотни возмущенных комментариев. «Хотелось, чтобы эти люди были хоть немного благодарны за то, что они в своих непростых заведениях не рассчитываются рублями», — добавляет девушка.

Александр родом из Ужгорода, с начала войны пошел на фронт, был в самых горячих точках: Бахмут, Соледар, Угледар. На медицинской машине эвакуировал с нуля погибших и раненых. Дочь говорит, что за весь прошлый год отца видела всего 10 дней. Только представляет, как ему хотелось просто ощутить мирную жизнь…

Организаторы детского праздника, из-за которого и не пустили военного, утверждают, что узнали об инциденте по социальным сетям. "Мы максимально попросили, чтобы это была закрытая территория, чтобы не было вообще посторонних. Мы не владельцы комплекса, правила мы не нарушали, здесь пошел человеческий фактор”, — говорит один из организаторов Александр.

В развлекательном комплексе свою вину признали, с сотрудницей, которая не пустила военнослужащего и упрекала по форме, говорят, провели беседу. «Стыдно, поэтому вы ее здесь и не видите, она где-то не знаю где, конечно, стыдно и нам стыдно», — говорит директор заведения.

Она уверяет, что ей удалось связаться с военным и извиниться. «Мы извинились, я лично извинилась, я представилась, кто я, что я, пригласила его на кофе, пообещал приехать», – говорит Инна Кульчинская.

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