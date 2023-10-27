Директор разрушенной Каховской ГЭС дал эмоциональное интервью: 30 лет работал на станции, которую строили родители

Он жил и работал в оккупации четыре месяца, а затем сбежал на подконтрольную Украине территорию.

Он родился в Новой Каховке и прожил там всю жизнь. Олег Пащенко – директор Каховской ГЭС, которой уже не существует. Впервые он отважился рассказать о личной трагедии, которая началась задолго до 6 июня, когда россияне взорвали дамбу.

В документальном фильме корреспондентки ТСН Натальи Ярмолы "Увидеть дно" Олег Григорьевич рассказывает, что 24 февраля 2022 года, несмотря на бомбардировки и приближение вражеских колонн, пошел на работу.

"В 10:40 они уже были на станции. Часть их зашла на станцию, оцепили. Техники было очень-очень много”, – говорит Олег Пащенко.

Он и еще около 200 подчиненных были заложниками россиян. Олег Григорьевич жил и работал в оккупации четыре месяца. Чтобы не стать коллаборантом, когда россияне стали заставлять перерегистрировать ГЭС на Россию, он решился на отчаянный шаг.

“Свои учредительные документы мы "украли" на ГЭС, смогли вывезти и уничтожить, чтобы им ничего не досталось от базы. Так что мы немного партизанили тоже там. Мы с женой, когда бежать хотели, недели две только тренировались на блокпостах. Чтобы не убили. Я видел на своих глазах столько людей убитыми. Оно так. Надо подъехать к блокпосту, руки поставить сверху, чтобы тебя видели, иначе они просто стреляют в машину, жена вообще не выходила. Мы когда ехали от Новой Каховки в Армянск, 18 блокпостов. Сбегал в субботу-воскресенье, меня уже в понедельник искали там. Я через Крым, Владикавказ и Грузию, а потом из Турции, Румынии. Дочь прилетела в Грузию и оттуда нас везла”, – вспоминает директор Каховской ГЭС, не сдерживая слез.

Уже на подконтрольной Украине территории он держал связь с оставшимися в Каховке.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

“Наши люди, когда там работали, их не в любое место пускали. Явно что-то они (россияне – ред.) уже тогда закладывали”, – говорит Олег Пащенко.

Как так произошло, что взрыв разрушил турбины по 100 тонн каждая. Как рухнули железобетонные пятиметровые стены. Олег Григорьевич говорит, что это мог сделать только взрыв изнутри.

“Сделано так, чтобы ее невозможно было разрушить. По расчетам было, чтобы повредить, не разрушить, не уничтожить, как это было сделано, а только повредить – это три авиационные бомбы по 500 килограмм, и еще и в одно место надо было попасть. Там же есть еще вода, она бы амортизировала все это. Мы видим съемки, что третий, четвертый и пятый гидроагрегат там максимально разбили. Там стены просто сложились”, – говорит директор ГЭС.

Этот удар он особенно тяжело перенес. На Каховской ГЭС за 30 лет работы Олег Григорьевич прошел все звенья – от инженера до директора. А еще дамбу строили и его родители.

“Бетонные работы выполняли, бетонировали эти гидросооружения. Мама рассказывала, что они даже ногами месили бетон. Отец на стройке работал крановщиком”, – рассказывает Олег Пащенко.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

Новая Каховка, где вырос Олег Григорьевич – город построенный для строителей и работников гидроузла.

"В системе советского государства, по сути, это лагерная система. Приезжая в этот город вроде бы на строительство, ты там и оставался. Вот тебе новый барак, вот тебе возможность получить квартиру”, – рассказывает историк Александр Алферов.

Для людей из деревень это была единственная возможность получить паспорт и образование. Молодежь выбивала себе места в училищах и работу на строительстве, какой бы каторжной она ни была.

"Моя мама тоже была из села где-то в 60 км от Новой Каховки", — говорит директор Каховской ГЭС.

“Создание человека советского предполагало, что женщина брала кувалду и била по этой рельсе. Возможно, когда-нибудь звала на обед, как кухарка. А с другой стороны, вбивала гвозди в ту рельсу, это было страшным явлением”, – рассказывает Александр Алферов.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Увидеть дно". Фильм про подрыв Каховской ГЭС. Эксклюзивные кадры последствий терракта россиян

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