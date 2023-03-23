Директор школы Киева с паспортом РФ, которая пересидела наступление в Крыму, судится за свое место после увольнения

На должность директора школы хочет восстановиться человек, у которого есть и украинский, и российский паспорта. Ольга Слободянюк в 14-м году жила в Крыму, поэтому, как она утверждает, книжечку с птицей-мутантом получила против своей воли. Все бы ничего, но за 5 дней до полномасштабного вторжения женщина уехала в оккупированный полуостров, а вернулась только летом, говорится в ТСН.

У школы №292 имени Ивана Мазепы в Киеве собрались родители, которые не хотят возвращения на должность бывшего директора Ольги Слободянюк. Претензий несколько – это и ее российский паспорт, и личные качества. “Очень пренебрежительное отношение как к родителям, так и к детям. Было такое впечатление, что "я здесь самая главная, а вы все никто и зовут вас никак", — говорят родители.

Но последней каплей стало поведение директора в драматические дни конца февраля 22 года. Слободянюк берет отпуск от 20 до 25 февраля и уезжает в оккупированный Крым. Там у нее живет отец и двое взрослых детей. 24 февраля Россия начинает полномасштабное вторжение, сообщение с полуостровом закрывают. От директора никаких указаний, а только обещания приехать. Но приехала Слободянюк только в июне. Женщина божится, что она не могла физически уехать из Крыма раньше. Ждала пока появится хоть какой-то маршрут. "Так сложились обстоятельства, я искала компаньона, я честно вам скажу, я боялась ехать одна. Мне было очень старшно, я вам честно скажу, но я уехала”, — утверждает она.

"Именно до июня она ожидала наверное потому, что там стали курить в не тех местах и появилася "бавовна", и она поняла, что не так случилось, как предполагалось, не получается пересидеть", — уверенны родители учеников.

Россия, Турция, Чехия, Польша, Украина – по такому маршруту Слободянюк снова оказалась в Киеве. Подала в суд с требованием отменить приказ об увольнении и выплатить зарплату. Иск удовлетворили. То, что имеет российский паспорт, женщина не отрицает, но, мол, не от хорошей жизни. "Он не признается конечно, но он потому, что это способ для того, чтобы сохранить свою семью, свое имущество, которое есть на оккупированной территории", — убеждает Ольга Слободянюк.

У коллектива школы есть и другие вопросы к экс-руководительнице — в частности, не коллаборант ли ее сын. "Рассказывала когда она пришла на работу коллегам, что у нее сын работает заместителем прокурора в городе Евпатории", — уверяют в школе.

Имеет паспорт РФ и скрывалась в Крыму – директор киевской школы оскандалилась

"Сейчас у меня с сыном не лучшие отношения, мы с ним практически не общаемся, поэтому я не хочу давать по этому поводу каких-то комментариев", — отвечает на упреки бывший директор.

В своей четкой проукраинской позиции Слободянюк убеждена. Наконец, напоминает, что она единственная из своей семьи уехала из Крыма после аннексии 14-го года. Зная отношение школы к ней, она не планирует возвращаться в должность, а хочет лишь восстановить репутацию. "Я хочу вернуть честное имя, чтобы меня уволили по собственному желанию", — говорит она.

Департамент образования Киева подал апелляцию на решение суда о возобновлении Слободянбюка в должности, его рассмотрение сейчас продолжается.

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