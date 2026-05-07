Категория
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1101
Время на прочтение
3 мин

Директор школы на Киевщине год спит в металлической «капсуле жизни», спасаясь от «Шахедов»: что известно

Война в Украине вынудила часть украинцев искать нестандартные варианты укрытий во время дроновых и ракетных ударов.

Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Укрытие в домашних условиях

Металлическая «капсула», в которой находится при обстреле Екатерина Сторожук вместе со своей собакой / © ТСН

Война в Украине заставляет часть украинцев, не имеющих рядом укрытия, покупать и устанавливать металлические «капсулы» прямо в жилье, если человек или семья проживает в частном доме.

О своем опыте использования такого укрытия во время российских обстрелов в комментарии для ТСН.ua рассказала одна из жительниц Бучи Киевской области, директор школы иностранных языков Екатерина Сторожук. У себя дома она пользуется такой «капсулой» уже чуть больше года, эта конструкция из толстого металла ей обошлась почти в 100 тысяч гривен.

«Я не жалею, что обеспечила себе такое укрытие. Напротив — очень довольна. Когда обстрел, я иду и спокойно ложусь спать в «капсулу». Когда все тихо, я сплю на кровати, а вот когда громко, то иду в «капсулу» и спокойно себя чувствую. Мой опыт переняли несколько знакомых — они тоже приобрели такое сооружение. Эти люди из Вышгорода, где часто слышны взрывы», — рассказывает Екатерина Сторожук.

К этому она добавляет, что вместе с «капсулой» купила негорючее покрытие.

Екатерина Сторожук отмечает, что размеры ее капсулы позволяют находиться там двум взрослым среднего роста. Фото предоставлено Е. Сторожук.

«На это покрытие я положила ортопедический матрас, то есть сделала там спальное место. В «капсуле» есть подушки, аккумуляторная лампа. Другими словами, здесь я могу и отдыхать, и работать при необходимости», — говорит она.

Екатерина Сторожук говорит, что иногда приходится работать, находясь в «капсуле». Фото предоставлено Е. Сторожук.

Рассказывая о своем опыте использования «капсулы», Екатерина Сторожук отмечает, что, например, в начале августа прошлого года россияне совершили очередной обстрел Бучи, несколько отличавшийся от других ударов.

«Были прилеты по Буче, прилетело в соседний дом. В то время я была в «капсуле». Если бы я не была в этом укрытии, я бы получила большой стресс. В те моменты было слышно 20 взрывов, совсем рядом. Когда я слышала, как дрон снижается, я все равно чувствовала, что защищена. Это дало очень большую психологическую защиту, после этого утром я нормально поехала на бизнес-обучение. В противном случае я бы сидела и тряслась, или пришлось бы искать другую квартиру с паркингом. Или чаще ездила бы за границу, чтобы восстановиться. Это большая психологическая нагрузка», — говорит она.

Опыт этой женщины год назад по-разному прокомментировали сотни украинцев в соцсетях. Некоторые высказали сомнения, что такая конструкция способна защитить тех, кто в ней находится, некоторые задавали вопрос о возможном большом нагревании металла в случае пожара после прилета дрона или ракеты рядом. Эти вопросы тогда кратко прокомментировали в ГСЧС. Спасатели ответили, что во время операций по разборке завалов не было случаев, чтобы кто-то из спасенных украинцев находился в таком домашнем укрытии, поэтому делать выводы, не опираясь на опыт — преждевременно.

«Сейчас хейтеров нет, люди периодически спрашивают о моем опыте. Я не утверждаю, спасет ли такая «капсула» жизнь, но она сделала мою жизнь легче. От обломков, стекла она защитит», — предполагает владелица «капсулы».

Напомним, ранее сообщалось о том, что директор школы заселилась в «капсулу жизни» ради безопасности. Над домом женщины «Шахеды» проложили тропу, но преподавательница не растерялась и нашла приемлемый для себя вариант.

