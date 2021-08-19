"Дистанционка" или вакцинация: почему украинские учителя игнорируют прививки от COVID

"Дистанционка" или вакцинация: почему украинские учителя игнорируют прививки от COVID

Для того, чтобы школы работали в обычном режиме в случае перехода к "желтой" и "оранжевой" зоне, нужно вакцинировать 80% учителей.

С первого сентября 14 800 школ должны начать работу в обычном режиме. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и перехода к "красной" зоне школы будут работать дистанционно. Однако, "желтая" и "оранжевая" зоны позволят работать тем школам, где привито 80 процентов коллектива. Сейчас таких учебных заведений — единицы. В общем прошли иммунизацию только 42 процента украинских педагогов.

Может ли повлиять перспектива дистанционной работы на решение прививаться, говорится 18 августа в сюжете ТСН.19:30.

Совещание в сельской школе — все без масок и сидят в упор друг к другу.

Коллектив насчитывает 86 работников. 34 вакцинировались. Директор школы сама привилась, а на подчиненных повлиять не может. Только констатирует причины — кто-то боится осложнений после вакцинации, кому-то не позволяет церковь.

"Некоторые из религиозной точки зрения не хочет вакцинироваться. Говорят, что это чипирование", — отмечает директор.

Это село Княгининок на Волыни. Регион — абсолютный аутсайдер по вакцинации учителей. Привито не более 20%. И даже те, кто привился, сделал это не для того, чтобы защитить себя от коронавируса, а чтобы не было претензий на работе.

Новости Украины: повлияет ли перспектива дистанционной работы на решение учителей вакцинироваться

В Министерстве образования и науки отмечают, что вакцинация добровольная. Администрация школ не может давить на педагогов. Однако, как будут работать учителя в случае новой волны пандемии, будет напрямую зависеть от количества вакцинированных работников в школе.

Боярский лицей только подбирается к отметке в 80%. Из 130 работников — сотня уже привилась дважды и есть еще желающие. Первыми пошли вакцинироваться те, кто тяжело переболел, говорит директор. А тогда, с каждой последующей сессией, желающих становилось больше.

Такой высокий уровень вакцинации среди учителей этой школы администрация связывает с тем, что непосредственно в учебном заведении был организован пункт прививки. Мобильная бригада сюда приезжала трижды, поэтому доступ к вакцинации был максимально упрощенным.

В этой школы есть все шансы сохранить живое обучение в случае ухудшение эпидемиологической ситуации. Однако пока таких образовательных учреждений единицы. Ибо на начало нового учебного года привито менее половины педагогов в стране.

Чтобы прививать больше учителей, Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения рассуждают об открытии пунктов прививки непосредственно в школах, чтобы для учителей максимально упростить процесс вакцинации.

Ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, допустят ли к работе невакцинированных от COVID учителей.

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