Дистанционка не спасет: останутся ли непривитые учителя и чиновники без зарплаты и стажа

Дистанционка не спасет: останутся ли непривитые учителя и чиновники без зарплаты и стажа

С понедельника, 8 ноября, чиновников и педагогов, не вакцинировавшихся от COVID-19, отстранили от работы.

На этой неделе в школах Украины возникали скандалы, вызывали полицию из-за того, что невакцинированным учителям на работу приходить запрещено. Но и те школы, где привиты практически все, в некоторых городах получили команду: не открываться. Не срабатывает даже призыв главы правительства Дениса Шмыгаля вернуться к очной учебе во всех учебных заведениях, потому что так рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

На кого ориентироваться учителям, директорам, родителям и детям? И действительно ли те, кто принципиально не прививается, останутся и без работы, и без зарплаты? Об этом говорится 14 ноября в сюжете ТСН.Тыждень.

С понедельника, 8 ноября, чиновников и педагогов, не вакцинировавшихся от COVID-19, не пускают работу. А во вторник запретили появляться на работе без ковидных сертификатов еще и работникам социальной сферы и критической инфраструктуры. В санкцином ковидном списке уже за сотню профессий и это еще может быть не конец.

Работников не увольняют, но зарплату и стаж тоже не начисляют. Дистанция на этот раз не спасет. Не касается обязательная вакцинация только людей со справкой о противопоказаниях. Но услышали государство, которое накрывает волна коронавируса, далеко не все.

Так, в Кировоградской области урок истории начался с выдворения невакцинированной учительницы полицейскими. Полицию в школу вызвала директор, потому что, несмотря на запрет, непривитые семеро учителей продолжали преподавать, к тому же — без масок. Конфликт продолжился в коридоре и продолжался до вечера.

Скандальную учительницу оштрафовали. Теперь она заплатит 17 тысяч гривен за то, что невакцинированная преподавала уроки и еще 255 гривен, потому что была без маски. Но женщина считает свое отстранение незаконным и будет судиться с судом.

Без шоу в классе, но тоже готовят иск учителя на Житомирщине, потому что говорят, что "никто не имеет права без личного согласия быть подвергнут медицинским экспериментам".

Отстранение от работы невакцинированных | останутся ли непривитые учителя и чиновники без зарплаты

100% вакцинация педколлектива не гарантирует, что школа будет работать очно, хотя власти обещали, возмущается образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По его словам, местные власти решили сэкономить на отоплении и пользуясь случаем, просто закрыли школы.

Закрыты на этой неделе, были, в частности, школы в Черновцах, Ровно, Днепре, Львове и Киеве. И если руководители 4-х названных городов передумали и позволили с завтрашнего дня детям вернуться за парты, то столица — нет.

"В столичных больницах находятся 85 детей с COVID-19 и подозрение на заболевание. Четверо из них находятся в реанимации. Такого количества детей не было в больницах за все волны вируса. На следующей неделе ученики 1-4 классов за парты не сядут", — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

И пока школы на замке, в столице открыли самый большой в Украине и один из самых больших в Европе ТРЦ.

"В кино можно, а в школу нельзя. В метро можно ездить, магазины работают, и только школы почему-то наиболее опасны в нашей стране. По сути, это двойные стандарты", — отмечает активистка Оксана Марченко.

Премьер Денис Шмигаль призывает местных чиновников открывать школы, ведь невакцинированные учителя и так отстранены. То же заявила и Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, подчеркнув, что среди больных COVID-19 детей не более 8 процентов.

Между тем, Украина — в тройке в мире по количеству смертей в сутки. Самые страшные цифры были во вторник, 9 ноября, — 833 смерти. Врачи надеются, что пик мы прошли, но это далеко не конец.

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