Дистанционка в школах и ограниченный транспорт: Волынь оказалась в "красной" карантинной зоне

В регионе растет количество инфицированных коронавирусом.

Волынь с понедельника, 8 ноября, находится в "красной" карантинной зоне. Ситуация с распространением коронавируса в области ухудшилась за последнюю неделю. В больницах фиксируют рекордное количество COVID-больных за все время пандемии.

По каким правилам теперь будут жить и работать на Волыни, рассказала корреспондентка ТСН.Ранок.

Волынь к "красной" зоне активно начала приближаться в последние две недели. Тем более, что в регионе один из самых низких показателей по вакцинации. Полностью привито только 15% населения. Хотя во всех пунктах вакцинации наблюдаются немалые очереди.

Отныне в области под запретом массовые мероприятия, магазины и рынки будут работать при условии, что 100% работников будут привиты. На дистанционное обучение переходят школы, кроме начальных классов. Садики будут работать, если там вакцинированы все работники хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.

Что касается транспорта, то в области разрешено ездить только при наличии COVID-сертификатов, ПЦР-тестов или справки о том, что человек переболел. К слову, в Луцке накануне было принято решение, что городской транспорт будет работать без изменений. Пассажиров туда будут пускать без проверки сертификатов.

Следует отметить, что люди, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, очень расслабились. К примеру, накануне можно было наблюдать, как многие в общественном транспорте и в магазинах были без масок.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 473 человека, 8 200 пациентов выздоровели. Кроме того, было госпитализировано 3532 человека, а 85083 человека вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

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