Дистанционное обучение плохо повлияло на успеваемость: как спасти знания детей

Как спасти знания детей – вопрос, который особенно обострился с началом нового учебного года. Учителя и учащиеся встретились после попыток учиться во время войны и летних каникул. Более половины педагогов говорят о том, что дистанционное обучение плохо повлияло на школьные результаты. Дети не полностью усваивают математику, иностранный язык и химию. Это данные опроса педагогов, учащихся и их родителей, проведенного Государственной службой качества образования.

Как решить проблему обучения, говорится в ТСН.

В частности, 51% педагогов начальной школы в селе и 42% в городе указали на ухудшение результатов по математике. Так же думают 61% учителей базовой школы в селе и 45% в городе.

По мнению учителей, ухудшилось также знание украинского языка, физики и астрономии. И влияет на такой результат, говорят педагоги, прежде всего, отсутствие "живого общения". Также они считают проблемой неумение учащихся учиться самостоятельно.

Но как научить этой самостоятельности малышей, которые только что пошли в свои первые и вторые классы? В ситуации, когда родители должны быть на работе. Но украинцы не сдаются и здесь. И уже придумали варианты, как решить эту сложную школьную задачку.

Дистанционное обучение плохо повлияло на успешность учеников: что с этим делать

Алексей – директор школы в селе Лубянка близ Гостомеля на Киевщине. Показывает, что оставили после себя россияне. В его школе до конца марта жили оккупанты. Видимо, офицеры, полагает директор, потому что школа почти не повреждена.

В кабинете информатики было 11 полноценных компьютеров, современных, с доступом в Интернет. Все компьютеры и ноутбуки учителей унесли рашисты. В подвале оставили стиральную машинку. Наверное, не влезла. Владельца пока не нашли.

Несмотря на потерю техники, директор радуется, потому что дети снова придут учиться. Есть очная форма обучения, дистанционная, семейная – когда дети учатся на дому, и экстернат, а также педагогический патронаж.

Семьдесят детей будут учиться в школе, а 40 – дистанционно. Наталья не решается отпускать своего второклассника Кирилла в школу.

"Я не уверена, что он сможет высидеть время в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Потому что ребенок с особыми образовательными потребностями, он на слуховых аппаратах. Он либо испугается очень сильно, либо…" – говорит мать второклассника Наталья Петрушевская.

Когда раздается воздушная тревога, мама берет Кирилла за руку и идет в подвал своего дома, который он знает. И Наталье так спокойнее.

Кроме того, что детям труднее усваивать материал, они еще и страдают от того, что не общаются с другими детьми и меньше двигаются.

"Офлайн критически необходим для маленьких детей, для начальной школы. Ведь есть исследования, которые говорят, чем старше ребенок, тем он лучше овладевает дистанционным обучением. Для маленького ребенка офлайновое обучение, прямой контакт со взрослым человеком, со сверстниками абсолютно необходим", – объясняет образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Можно организовывать детей на детской площадке или собирать их у кого-то из родителей дома. Журналистка ТСН Нели Ковальская нашла, кажется, идеальный вариант – коворкинг для детей на дистанционке.

Здесь дети не только учатся дистанционно или с педагогами. А вместе рисуют, играют на музыкальных инструментах, и все это тоже с преподавателями. В расписании у них есть и прогулка, и второй завтрак, и обед.

"Ребенок идет домой обученный, погулянный, накормленный, со сделанными домашними заданиями. И с классным настроением", — уверяет основательница и директор коворкинга Олеся Корженевская.

Для детей с образовательными проблемами, родителей волонтеров и военных – коворкинг бесплатный. Чтобы и для других так было, думает, что сможет обойтись донатами.

"Я надеюсь, что у нас будет также возможность получить некий грант для того, чтобы сделать это в доступном формате для тех, кому это действительно нужно", – объясняет Корженевская.

Коворкинг стал логическим продолжением летнего лагеря, который создала Олеся на базе школы аудиовизуальных искусств. Это очень хороший пример для подобных пространств – кружков, секций и т.д., где сейчас мало или вообще нет детей, создать такой коворкинг для детей, которые на дистанционке.

Напомним, что в одном из самых многодетных сел Украины, где у семьи есть и по 19 детей, со страхом ждут начала онлайн-обучения.

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