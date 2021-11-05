Дистанционное обучение: почему "покрасневшие" регионы игнорируют решение правительства и когда дети вернутся за парты

Дистанционное обучение: почему "покрасневшие" регионы игнорируют решение правительства и когда дети вернутся за парты

Главный санврач Игорь Кузин уже пообещал, что вскоре дадут разъяснение — кто и как должен учиться.

Главный санитарный врач Игорь Кузин подверг критике введение массового дистанционного обучения. Согласно правительственному постановлению, напомнил, даже в "красной" зоне начальные классы должны учиться за партами. Очная учеба сохраняется и для старшеклассников, если все учителя привиты.

О том, почему на местах игнорируют это решение и когда дети вернутся за парты – 5 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, с ноября Черниговщина в "красной" зоне. После каникул вернуться всем классам за парты здесь разрешили только в тех школах, в которых 100% привиты учителя.

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Чернигов учебу в "красной" зоне ввел так, как это прописано в правительственном постановлении. В нем говорится, что учащиеся 1-4 классов учатся очно, а 5-11 – за парты садятся только там, где полностью привиты работники.

Однако, не все "покрасневшие" регионы придерживаются этой нормы.

Во Львове на дистанционное обучение отправили все классы. Возмущенные родители и педагоги даже с партами и доской выходили под горсовет.

Никто не учится за партами и в Киеве. В столичной администрации объяснили, что все классы во всех школах отправили на дистанционку, потому что послушали врачей.

"В детские больницы ежедневно попадает около 100 детей. Это — угрожающий показатель. И уровень загруженности коек с кислородом в детских больницах более 60%. Поэтому мы послушали медиков и по их просьбе комиссия приняла решение, что дети, в том числе 1-4 классы, пока учатся дистанционно", — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Дистанционное обучение: когда дети вернутся за парты

Однако главному санитарному врачу непонятно, почему на местах принимают решения, противоречащие правительственному постановлению.

"По моему убеждению, решения областных комиссий ТЭБ и ЧС не должны противоречить постановлениям Кабмина. Там предусмотрено, что в "красной" зоне работают те учебные заведения, где 100% вакцинированных педагогов. В областях должен соответственно продолжаться учебный процесс", — подчеркнул Игорь Кузин, добавив, что в скором времени дадут разъяснение — кто и как должен учиться.

Тем временем во Львов и Киеве родителей уже предупредили, что учащиеся всех классов в понедельник, 8 ноября, за парты не вернутся.

Напомним:

В Украине по состоянию на 5 ноября три области находятся в желтой зоне, шесть – в оранжевой, 15 регионов и Киев соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности.

шесть – в оранжевой, 15 регионов и Киев соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. Кроме того, со следующей недели, 8 ноября, в Волынской области будут действовать ограничения и запреты , установленные для "красного" уровня эпидопасности.

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