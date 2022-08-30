Дистанционное обучение в школах: омбудсмен рассказал, кто должен его организовать и какое качество такого образования

Дистанционное или онлайн-обучение для украинских детей должны организовывать сами школы. И ключевыми в этой организации являются директора школ.

Что касается качества, то на сегодняшний день дистанционное образование в Украине готово к обучению детей "на уровне программного обеспечения".

Об этом в эфире ТСН.19:30 сказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Школа должна организовать дистанционное обучение для детей, и дети имеют право выбора, точнее – их родители в этом возрасте. И школа должна это обеспечить", – сообщил он.

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"Я очень хорошо понимаю, как сейчас сложно директорам школ, управлениям образования, потому что в одном заведении может быть разное количество тех, кто хочет офлайн и онлайн учиться. Возможно, есть смысл организовывать какие-то обобщенные группы для дистанционного обучения. Потому что когда дистанционка – не имеет значения, где ребенок физически находится. А вот когда речь идет об очном обучении – здесь нужно действительно искать варианты и обеспечивать, чтобы это было на месте", – рассказал омбудсмен.

Он добавил, что позиция Минобразования состоит в том, что в любой школе ученики имеют право учиться одновременно и оффлайн, и онлайн.

"То есть надо создавать группы, классы, делать переводы. Но это достаточно сложно. Очень нужно в первые недели поработать, посмотреть, что мы имеем, и быстро отреагировать, внести изменения в действующее законодательство, чтобы мы имели возможности гибко обеспечивать потребность детей в качественном образовании", – рассказал Горбачев.

Что касается качества образования, то он не разделяет "пессимизма по поводу неготовности к дистанционному образованию на уровне программного обеспечения".

"У нас есть отличная платформа "Украинская школа онлайн". У нас достаточно продвинутые и развернутые платформы Microsoft, Google. Их можно использовать. Проблема состоит прежде всего в том, что нужно иметь достаточное количество обученных учителей и мы это делаем", – сказал образовательный омбудсмен.

Он добавил, что именно директора школ являются ключевыми людьми в организации дистанционного обучения.

Напомним, ранее министр образования Сергей Шкарлет заверил, что в законодательстве указаны все алгоритмы действий по обучению каждого ребенка либо оффлайн, либо онлайн, либо же по смешанной системе.

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