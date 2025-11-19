Диверсии на железной дороге в Польше: что известно о подозреваемых украинцах и какова реакция властей

Диверсия в Польше / © Associated Press

В украинском МИД отреагировали на сообщение, что за диверсиями на польской железной дороге стоят наши сограждане. Дипломаты отмечают — Москва умышленно использует для гибридных атак и преступлений людей с украинскими паспортами.

Ранее польский премьер Дональд Туск рассказал, что их следствие выяснило — двое подозреваемых давно сотрудничают с российскими спецслужбами. То есть, именно Кремль, скорее всего, и является заказчиком. Прибыли мужчины в Польшу из Беларуси. Туда же и сбежали, только совершив подрыв.

Между тем участок путей, разрушенный в результате диверсии — уже восстановили.

Об этом говорится в сюжете журналистки «Слава ТВ» Наталки Волосацкой специально для ТСН.

Подозреваемые в диверсиях в Польше — двое граждан Украины, которые долгое время работали с российскими спецслужбами. Один из них был осужден львовским судом за диверсионную деятельность. Второй подозреваемый житель Донбасса, который попал в Польшу через территорию Беларуси незадолго до диверсии на железной дороге.

Известно, что они привели в действие взрывчатку с помощью кабеля, его длина была 300 метров. На путях правоохранители нашли взрывчатку, которая не сдетонировала. Службы вставили личности подозреваемых и их изображение. Также знают, что после терактов они покинули территорию Польши, выехали в Беларусь через пункт пропуска Террасполь. Их подозревают в сотрудничестве с вражескими спецслужбами. След России в этих диверсиях очевиден — подчеркнул премьер.



«Относительно двух случаев имеем уверенность, а не предположение, что подрыв путей и нарушение железнодорожной инфраструктуры в обоих случаях имели умышленный характер и целями исполнителей было привести к железнодорожной катастрофе», — говорит Дональд Туск, премьер-министр Польши.



Перед докладом Дональда Туска журналистке удалось пообщаться с вице-премьер-министром, министром цифровизации Кгиштофом Гавковстким.

«Каждый раз в критических ситуациях, таких как саботажи, а в этом случае это могло быть связано с опасностью для гражданского населения, потому что и ездили поезда, всегда появляются беспокойство и вопрос как этому противодействовать. Польские службы работают очень ответственно и очень быстро. Я убежден, что мы на хорошей позиции, чтобы показать Европе, что сегодня из России поступает много опасностей и надо быть консолидированными, потому что что что угодно в любую минуту может произойти», — говорит Кшиштоф Гавковский, министр цифровизации Польши.

«Также я переспросила у министра готова ли Польша принять помощь, которую предложила Украина в расследовании диверсий, Кшиштов Гавковсткий не ответил. Также не захотел прокомментировать не официальную информацию о найденных на месте взрыва семь карт. Напомню, в обоих случаях чудом никто не пострадал, но было за метр до катастрофы», — говорит Наталья Волосацкая.

На сам конец скажу, что Польша уже длительное время борется с диверсиями. Были поджоги, становление камер вблизи железной дороги. С января прошлого года когда усилились диверсионные действия польские спецслужбы задержали 55 человек.

В связи с диверсиями на железной дороге министр обороны Польши Владислав Коминяк-Камыш сообщил, что планируют усилить охрану мостов, тоннелей и привлечь к этому с участием теробороны.

