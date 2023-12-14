Диверсия в прямом эфире: о чем лгал Путин во время пресс-конференции и куда его послали россияне

Во время прямой линии кремлевского диктатора организаторы мероприятия выводили на экран вопросы, за которые в РФ обычно бросают за решетку.

Российский диктатор Владимир Путин 14 декабря провел так называемую "прямую линию" с журналистами и "русским народом". Традиционно его появление на публике совпало с объявлением воздушной тревоги в Украине из-за взлета истребителей на территории РФ. Следует отметить, что это была первая крупная пресс-конференция властителя Кремля за время полномасштабного вторжения.

Какие цинические и шизофренические заявления сделал Путин, на какие вопросы не ответил и о какой вещи не соврал — в материале ТСН.ua.

Путину где-то померещилось "улучшение положения" армии РФ

Российский диктатор Владимир Путин, у которого всегда "все было по плану", заявил, что ВС РФ "улучшают свое положение" на всей линии фронта.

“Практически на всей линии столкновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Идет улучшение положения наших войск», – верит он.

Путин также добавил, что линия фронта у кафиров якобы составляет 2000 километров.

Также он прокомментировал украинское контрнаступление и заявил о больших потерях ВСУ. Добавим, что, по данным Генштаба, по состоянию на 14 декабря 2023 г. потери российской армии составляют 342 тысячи человек.

“В ВСУ нигде ничего не вышло с контрнаступлением. Последняя попытка, на сегодняшний день, это выглядит как последняя их попытка», — заявил диктатор.

Слабости ко всему велико: как Путин преувеличил численность оккупационного войска

Путин рассказал, что в начале 2023-го в армию РФ якобы было "набрано" 486 тыс. человек. Пока же, уверяет диктатор РФ, численность оккупационного войска в Украине составляет 617 тыс. человек.

Впрочем, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что названная Путиным цифра завышена. По словам представителя разведки, численность русской армии в Украине более 450 тыс. захватчиков.

"На нет и суда нет": почему Макрон больше не звонит Путину

Эммануэль Макрон/X (Twitter)

Путин рассказал, что в какой-то момент французский президент Эммануэль Макрон прекратил ему звонить по телефону.

“У нас были хорошие, хорошие рабочие отношения. Была насыщенная повестка дня, касающаяся и двусторонних отношений, и международных вопросов. С какого-то момента президент Франции прекратил отношения с нами. Если есть интерес, пожалуйста, мы готовы. Если интереса нет – обойдемся. Если нет, то и суда нет. Нам есть, чем заниматься”, — сказал он.

"Это не я прекратил, это он прекратил... Если интерес есть, мы готовы"



Макрон сел к телефону поближе: Путин дал ему надежду pic.twitter.com/hWa5epUJVU — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 14, 2023

"Не получилось по графику": как Эрдоган "отшил" Путина

Также Путин заявил, что в начале 2024 года планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Российский президент планирует поехать в Турцию.

Думаю, нам удастся встретиться с Эрдоганом. Я действительно планирую. Я и планировал совсем недавно. Но у президента Эрдогана не вышло по его графику. Я готов был взлетать в Турцию, я ему сказал об этом. Ну, у него по графику не получилось. У него, не у меня. Так бывает”, – заявил Путин.

Следует отметить, что Турция не ратифицировала Римский устав и не признает решений Международного уголовного суда. То есть Путину не грозит арест по международному ордеру, в случае если он прилетит в Турцию.

"Мы же все знаем об этом": Путин назвал Одессу "российским городом"

Кремлевский диктатор озвучил свои исторические выдумки и назвал украинскую Одессу "русским городом".

Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. К чему здесь Украина? Никакого отношения нет вообще — ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще российский город. Мы знаем об этом. Нет, придумывали всевозможные чепухи исторические”, — озвучил свои пропагандистские выдумки Путин.

Украину создал Ленин: бинго

Он еще раз повторил свое уже устаревшее псевдоисторическое утверждение о территориях, которые Украине вроде бы передал Владимир Ленин.

“Хорошо, когда Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – юго-восток – пророссийская. Для нас это тоже важно. И всегда на выборах голосовали за тех, кто шел на пророссийских лозунгах”, — заявил глава Кремля.

"Прилепили им название мобики": Путину видится поток мужчин, готовых воевать

Путин заявил, что в РФ произошла "частичная мобилизация", в рамках которой в оккупационное войско призвали 300 тысяч человек. Необходимости в новой волне мобилизации вроде бы нет.

“Было много иронии на этот счет, прилепили им название “мобики”. Прекрасно воюют ребята, 14 героев России, не говоря о других орденах. В настоящее время 244 тысяч находятся в зоне боевых действий. Среди них оказалось много хороших специалистов», — сказал Путин.

По его словам, российская армия начала кампанию по привлечению контрактников.

“До конца года у нас был план в 412 тысяч человек, на вчерашний день было набрано 486 тысяч. Поток наших мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не сокращается. 1500 записываются каждый день. До конца текущего года будет полмиллиона человек. Ну зачем нам мобилизация?», — сказал диктатор.

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Бред о денацификации и "во всем виноват Бандера"

Путин заявил, что Россия будет воевать против Украины, пока не будут достигнуты "целые СВО".

Он обвинил Украину в том, что в первые дни полномасштабной войны она не согласилась на "денацификацию" — одну из якобы причин нападения Путина на Украину. Здесь глава Кремля вспомнил крупнейшего врага РФ — Бандеру.

“Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Украинские власти не согласились с тем, что нужна денацификация. А как нет, когда нацист Бандера возведен в ранг национального героя? Когда руководитель киевской администрации на виду всего мира аплодирует солдату СС? Вопрос денацификации актуален. Все, что обещал Запад, все Украина получила. Но мы уничтожили”, — отметил он.

Вспышка кори в РФ: виноваты украинцы

Также Путин назвал причину резкого скачка заболеваемости корью в России — это приезд в страну-агрессорку "большого количества граждан Украины", которые якобы не имеют надлежащей иммунной защиты. Также он признал дефицит вакцины из-за недостаточного количества сырья для его изготовления – куриных яиц.

По словам Путина, вспышки заболеваемости корью "во всем мире наблюдаются раз в четыре года" и они "связаны с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты".

В то же время, диктатор признал "технический сбой", из-за которого в России возник дефицит вакцин от кори и краснухи. По его мнению, “это связано, как ни странно, с яйцом”: “Сырьем для вакцины против кори являются куриные яйца. Главное – чтобы их было достаточное количество и нужного качества. Вовремя это не было сделано.

Однако врач-инфекционист Валентин Ковалев, работающий заведующим в одном из федеральных медицинских центров, утверждает, что резкий рост заболеваемости корью в России связан с начавшимися весной 2023 года перебоями в поставках вакцин.

Российские врачи не видят перспектив снижения заболеваемости корью в ближайшее время. Количество заразившихся будет расти до тех пор, пока не переболеют все непривитые, отмечал Ковалев.

"Миг 10 сразу утром навернуть": Путин и яичная история

К слову, о яйцах Путин неоднократно упоминал во время своих бред в прямом эфире и даже признался, что с ними у России есть проблема. Диктатор снова пытался показать себя сильным лидером, который все держит в своих руках. Несмотря на это, он был вынужден признать, что в РФ наблюдается удорожание яиц.

В одном из московских сетевых магазинов уже продают яйца поштучно. А в Белгородской области и вовсе ограничили продажу. Теперь в одни руки можно купить не больше двух десятков яиц. В Белгороде горожане с ночи занимают очередь.

“Люди занимают очередь за ними с 5 утра. В некоторых регионах они стоят уже 300 рублей за десяток”, – пишут российские пользователи в соцсети X.

Президент России сообщил, что поднимал этот вопрос перед ответственными лицами.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства (Дмитрием Патрушевым — Ред.), спрашивал, как у него с яйцами, говорит «все хорошо» — на что я ему ответил: «А вот у граждан наших проблемы», — сообщил Путин.

Вот он и промолвил.

Это Путин, он такой



Беседовал с министром, спрашивал — как у него с яйцами?



Путин ответил на вопрос о ценах на яйца и извинился за «сбой» в работе правительства:



«У нас спрос увеличился, а объемы производства — нет». pic.twitter.com/MKeIXwhJmQ — Другая Украина (@OtherUkraine) December 14, 2023

Соответствующая цитата вызвала бурю эмоций в зале и собравшимся едва удавалось себя сдерживать. Президент России продолжил, отметив, что цены поднялись примерно на 40% — причиной этого якобы является повышение доходов. Просто возрос спрос, а темпы производства нет, ведь все любят этот продукт. Как отметил Путин, он и сам любит яичницу и "мог 10 сразу утром навернуть".

Бред и правдивые вопросы

Во время "прямой линии" Путин грезил о якобы "прекрасной" ситуации в России : "устойчивой финансовой системе", снижении безработицы и сокращении государственного долга РФ. Он также заявил, что так называемые новые регионы, то есть оккупированная часть территории Украины, уже заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей налогов.

Пока Путин хвастался "успехами" России, люди в это время задавали ему очень неудобные вопросы. Их освещали на специальном мониторе, который в прямом эфире случайно показал Первый канал.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

У российского диктатора, в частности, спросили:

"Господин президент, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?"

Когда закончится война? Когда будет мир? Когда будут мирные переговоры?

"За что наша страна борется в Украине?"

"Почему, переехав в Крым через мост, мобильная связь включает роуминг, если Крым это Россия?"

"До каких пор будет подтасовываться процент инфляции?"

"Мы дали газ Китаю, мы дали газ Европе, а когда же в Хакасии будет газ?"

"Почему в Дагестане лоток яиц стоит 550 рублей?" (эквивалент 225 гривен)

"Кто после вас будет президентом РФ?"

"Добрый день, как можно переехать в Россию, о которой рассказывают по Первому каналу?".

"Чемодан, вокзал, Гаага": скандальные комментарии "русского народа"

Впрочем, разгул вольнодумства этим не ограничился. Почти все провластные российские СМИ отключили комментарии к трансляции "прямой линии" Путина. Возможность зрителям самовыражаться оставили "Москва 24" и "RT по-русски" — в трансляции на Rutube.

На это обратил внимание оппозиционный российский телеграмм-канал "Можем объяснить". Как и на то, что среди комментариев было немало откровенно диссидентских и антипутинских: "Останови войну, достаточно убивать русских людей!", "Чемодан, вокзал, Гаага", "Где выплаты погибшим в СВО?", "7 лет девушке за ценники, 37-й год подъехал!”, “Хватит подставных показывать!”, “Наши бабки блокируют, а мы Западу выплачиваем, так победим”, “Когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тыс. человек должны нести службу за всю страну?

Фото: Telegram "Можем объяснить"

Ни на один из этих вопросов Путин, конечно, не ответил. По информации росСМИ и телеграмм-каналов, заявил, что РФ может продолжать войну, ведь у нее есть "запас прочности" экономики.

Вопрос Путину от его двойника

Также во время прямой линии российскому диктатору поставили видеовопрос о его двойниках и нейросети. Вопрос озвучил дипфейк Путина, подписанный "студентом" одного из университетов Санкт-Петербурга.

«Это мой первый двойник», — сказал Путин своему дипфейку.



На самом деле, у Путина есть двойники. Они выступают на свадьбах и корпоративах. Мы рассказывали, как они к этому пришли и сколько зарабатываютhttps://t.co/qeOnL1wU6C pic.twitter.com/9cfFPrPzfr — Холод (@holodmedia) December 14, 2023

“Вы можете походить на меня и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что походить на меня и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей», — сказал Путин, указывая на дипфейк.

"Кстати, это мой первый двойник", — добавил он.

Возможно, здесь Путин и не соврал: это его действительно «первый» виртуальный двойник, а не реальный, которого он увидел.

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