"Дія" пока не подтягивает "бустерную" COVID-прививку: Ляшко объяснил, как получить подтверждение

"Дія" пока не подтягивает "бустерную" COVID-прививку: Ляшко объяснил, как получить подтверждение

Ляшко заявил, что без "бустерной" дозы COVID-сертификат не будет действительным.

Информация о бустерной COVID-вакцинации будет доступна в приложении "Дія", ориентировочно, в конце января. Теперь граждане могут получить подтверждение о сделанной прививке у своего семейного врача.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил во время разговора с журналистами, информирует ТСН.ua.

"Сейчас, если надо обращаетесь к семейному врачу и он выдает международный сертификат, где дополнительно появляется третья прививка", — указал Ляшко.

Он подчеркнул, что без "бустерной" прививки сертификат за 9 месяцев утратит силу. В то же время с "бустером" граждане получат "зеленый" COVID-сертификат удлиненного действия.

"Это норма Европейского союза, а у нас же по электронным "ковидным" сертификатам отработано все техническое задание, как и в ЕС. Поэтому мы недавно перевели это все в соответствие с требованиями ЕС, чтобы у нас сертификаты "коннектились". Сейчас же спокойно в во всех странах ЕС можете ходить за нашим QR-кодом", — пояснил Виктор Ляшко.

Ранее Виктор Ляшко:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.