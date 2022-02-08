"Дия" станет ближе для пожилых и лиц с инвалидностью: в государственном приложении появится новый раздел "Дия. Безбарьерность"

В новом разделе будет написано, как можно получить льготы, услуги и документы.

Уже в марте в государственном приложении "Дия" появится еще одна глава — "Дия. Безбарьерность", который будет призван упростить коммуникацию с государством для пожилых людей, людей с инвалидностью и других групп населения, для которых ранее госуслуги не всегда были удобными.

Об этом во время Diia Summit 2022 сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

По ее словам, над созданием нового "спецподразделения" "Дия" уже работает мощная команда Минцифры и ОО "Безбарьерность" при поддержке ПРООН.

"Его призвание — упростить коммуникацию с государством для пожилых людей, для людей с инвалидностью и всех групп населения, для которых ранее госуслуги не всегда были удобными и дружественными. К тому же, чаще всего информация от государства нам нужна во времена перемен в нашей жизни, на волне эмоций и именно поэтому должно быть максимально доступным, именно таким, дружеским и человечным, задумано нашу "Дия. Безбарьерность", — отметила Зеленская.

По её словам, в новом разделе будет доступно изложено, как можно получить льготы, услуги и документы. Кроме того, в "Дия. Безбарьерность" можно будет узнать свои права и возможности, а также как действовать в сложных жизненных ситуациях.

"Мы бы очень хотели чтобы" Дия. Безбарьерность "стала мостом, а в этом случае уместно сказать удобным пандусом между офлайн и онлайн государственными услугами для тех, кто в этом особенно нуждается", — сказала первая леди.

Зеленская также отметила, что в центре всех изменений должен стоять человек, а между человеком и технологией не должно быть никаких барьеров и преград. Для этого украинские цифровые трансформации должны учитывать потребности разных пользователей: не только продвинутых, но и малоопытных, не только молодых людей, но и людей пожилого возраста, людей с инвалидностью.

Напомним, Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в государственное приложение "Дия" добавили новую функцию. Уже с 8 февраля украинцы смогут за несколько кликов сгенерировать справку о несудимости.

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