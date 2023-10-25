"Длинная рука" для ВСУ: какие ракеты могут помочь освободить Крым и стать кошмаром для РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ Запад предоставил Украине большое количество военной помощи и этот список постоянно расширяется. Однако у союзников до сих пор есть на своих складах немало такого, что могло бы помочь ВСУ уничтожать врага, но не спешат нам его предоставлять. В частности, дальнобойные ракеты.

ТСН.ua разбирался, какие дальнобойные ракеты остались на складах США и союзников и окажутся ли они, наконец, в руках ВСУ.

ATACMS

Начнем с "атакамсов" – американских баллистических ракет класса "земля-земля" Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые имеются у сил Сил обороны Украины.

Так, в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи оккупированных Луганска и Бердянска и нанесли оккупантам значительные потери. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что удар нанесли ATACMS.

Скриншот из видео первого запуска ATACMS по россиянам / Фото: скриншот с видео

Как пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников, Украина получила всего около 20 таких ракет, и то с ограниченной дальностью до 165 км. Речь идет о ракете MGM-140A ATACMS Block 1. Это могут подтверждать и фото обломков, опубликованных оккупантами.

Кусок ракеты ATACMS после ее применения на фронте/Фото из открытых источников

И даже такие ракеты могут доставать объекты на всех оккупированных территориях на материковой части Украины и на севере Крыма.

Дальность поражения до 165 км / Фото: Defence express

Максимальная дальность – до 300 км, однако эта модификация "атакамсов" украинцам пока не светит.

Дальность поражения 300 км / Фото: Defence express

Версия ракеты ATACMS, отправленной украинцам, представляет собой кассетный боеприпас, выбрасывающий 950 небольших бомб, которые могут нанести ущерб большой территории. Оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое США не подписывали.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в "Сниданку с 1+1" выразил уверенность, что в будущем Украина будет получать больше дальнобойных ракет ATACMS, в том числе с увеличенной дальностью.

TAURUS

Немецкие крылатые ракеты класса "воздух-земля" большой дальности Taurus похожи на британские Storm Shadow и французские SCALP-EG, которые уже есть на вооружении ВСУ.

Ракеты Storm Shadow

Как передает Defense Express, Taurus некорректно называть "аналогами ATACMS", как это делают некоторые СМИ.

По информации издания, данные Taurus идентичны предыдущим двум ракетам:

стартовая масса — 1360 кг, в том числе боевая часть — 481 кг,

дальность пуска – ориентировочно 500 км (хотя вряд ли ВСУ получат именно эту модификацию).

Taurus / Фото: Википедия

По словам военного эксперта Александра Коваленко, немецкие ракеты TAURUS сложно будет интегрировать в советскую авиацию, которую имеет Украина. Хотя аналогичные Storm Shadow и SCALP-EG украинские защитники смогли достаточно эффективно интегрироваться в Су-24.

На минувшей неделе посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что пока не будет поставок ракет Taurus Украине.

GLSDB

И хотя в Пентагоне подтвердили, что передадут Украине в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты GLSDB еще в феврале 2023 года, эти ракеты в нашу страну так и не доехали.

"Мы находимся на пути выполнения поставленных правительством задач", — сообщил 11 октября 2023 старший директор по бизнесу компании Boeing Джим Лири, пишет GlobalDefenseCorp.

"И проблема здесь не в отсутствии желания, а в том, что между испытуемым образцом, производством малого темпа и полномасштабным серийным производством – пропасти во времени и деньгах. А по состоянию на объявление о передаче GLSDB в Украину эта разработка как раз находилась в состоянии испытания образца", – объяснили в Defense Express.

GLSDB/Фото SAAB AB / Фото: Фото из открытых источников

GLSDB позволяют высокоточно уничтожать врага на расстоянии в 150 км. Эти ракеты также запускают из M270 и HIMARS. Если GLSDB доедут до Украины, это будет первый экспорт и их первое боевое применение.

Заметим, что РФ еще в марте 2023-го похвасталась ущербом снаряду GLSDB, которые в Украину еще не передавали.

JASSM и другие ракеты для F-16

По информации Forbes, Украина запросила у США высокоточные крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16.

Ракета Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile (JASSM) — двухтонная малозаметная крылатая ракета с радиусом действия более 370 км входит в "список пожеланий Киева".

В издании отмечалось, что эти ракеты крайне необходимы Украине для деоккупации Крыма.

"F-16 вместе с JASSM могли бы добиться успехов в наступлении при гораздо более низкой цене на жизнь украинцев", – сказал Бринн Таннехилл, аналитик корпорации RAND в Калифорнии.

Крылатая ракета JASSM / Фото: Википедия

Издание The War Zone предполагало, что Украина может получить к западным истребителям бомбы с лазерной наводкой Paveway и ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick.

Американские ракеты воздух-земля AGM-65 Maverick и AGM-158 JASSM на истребителе F-16 / Фото: Getty Images

Напомним, что украинские пилоты находятся за рубежом на учениях по овладению истребителем F-16. По словам главы МИДа Кулебы, Украина может получить эти истребители в первой половине 2024 года.

Tomahawk

О крылатых ракетах большой дальности Tomahawk нам пока остается только мечтать. Tomahawk является практически стратегическим оружием, дальность применения этих снарядов составляет от 450 до 2,5 тыс. км.

Эсминец запускает крылатую ракету "Томагавк" из Средиземного моря / Фото: Getty Images

Tomahawk можно запускать не только с земли, но и с воздуха из истребителей F-16. Эти самолеты способны нести две крылатые ракеты воздушного запуска.

Вашингтон пока не хочет предоставлять украинцам такое оружие, потому что опасается эскалации из РФ и ядерного шантажа Кремля.

В настоящее время эксплуатантами "томагавков" являются США и Британия. Также сообщалось, что Tomahawk закупает Австралия и Япония.

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