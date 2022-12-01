Длинные каникулы и генераторы: как происходит обучение в школах Украины из-за отсутствия света

Украинцы пытаются найти выход, как продолжить обучение детей, если нет света и связи. Зимой школьников ждут долгие каникулы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Киеве учащимся перенесли начало уроков на позже: чтобы максимально учились при дневном свете. А в школе вблизи столицы ставят солнечные панели, чтобы дети могли учиться и во вторую смену.

Директор лицея в Ирпене рассказывает, что генератор должен давать свет на укрытие и первый этаж, но изобретательные украинцы сделали так, что свет есть повсюду. Но электричество экономят, потому и звонок на перерыв – ручной. Вскоре раритетный звонок спрячут в шкаф, потому что в школе свет не исчезнет. Над этим сейчас активно трудятся. Здесь доставляют новые аккумуляторы и автономные инверторы, а на крыше заведения уже стоят солнечные панели.

Эту систему профинансировал украинский фонд, где по телевизору увидели, что стало со школой после российских оккупантов. За счет местного бюджета и зарубежных доноров в школе за лето заменили 85 окон, перекрыли всю крышу. Теперь на ней и красуются солнечные панели. До конца недели систему должны запустить. Света для обучения должно хватить всем.

Украинцы не сдаются несмотря на частые воздушные тревоги

А еще учителя будут записывать в школе видеоразъяснения и отправлять его ученикам дистанционно. Те, смогут просмотреть видео, когда дома появится свет.

В Киеве и Житомире уже отсрочили старт учебы. Чтобы больше было занятий при дневном свете: перерывы сократили, а уроки начинаются с 9 утра.

"Сейчас ситуация еще сложнее – аварийные отключения здесь многое зависит от мастерства учителя по организации самостоятельной работы ученика. Учитель должен заранее подумать. Чтобы такое сделать, если не будет света сегодня-завтра. Должен так организовать работу так – указать темы, которые ученики должны овладеть самостоятельно на этот период", — говорит начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

В министерстве образования рекомендуют организовать по школам так называемые консультационные центры, куда мог прийти ученик и ему разъяснили сложную тему. Пока же по школам анонсируют длительные зимние каникулы, потому что дневного света будет еще меньше, будет ли электрическое — неизвестно.

Да, в Киеве школьники будут гуляться почти весь январь (26 декабря — 27 января). На месяц зимой на каникулы уйдет большая часть школ Львовщины и Ровенщины и почти все школы Тернопольщины. В Ивано-Франковске зимние каникулы продлятся два месяца. (24 декабря – конец февраля). В Славутиче, городке на Черниговщине зимние каникулы будут около полутора месяцев. (23 декабря – 6 февраля).

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Только 23 ноября россияне выпустили по нашему государству 70 ракет, большинство из которых удалось сбить. Россияне хотят, чтобы зимой украинцы были без электричества и отопления.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что массированные ракетные удары по украинским городам могут происходить реже, чем сейчас, но они не прекратятся никогда. Несмотря на санкции, Россия контрабандой получает множество деталей, необходимых для производства вооружения.

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