"Для богачей свои правила": на Лазурном побережье работает роскошная гостиница "кошелька Путина"

ТСН побывала в отеле друга Путина во Франции. Пятизвездочный комплекс на Лазурном побережье записан на жену Геннадия Тимченко, которого называют "кошельком Путина". Семья за свою близость к Кремлю находится под европейскими санкциями. Но их люксовый отель снова работает.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

Что известно об отеле олигарха и "кошельке Путина"

Лазурное побережье Франции. Поселок Ле Лаванду. Здесь на берегу моря у гостиницы есть семья Геннадия Тимченко. Его название Le Club de Cavalière & Spa.

"На этом пляже песок как бы с блестками. Таков он из-за минеральной слюды. Ради него, прозрачно-блестящей воды и тихого пляжа сюда на отдых едут из разных стран мира", — говорит Валерия Ковалинская.

Песок на пляже

СМИ не раз писали, что бизнес Тимченко связан с интересами президента России. Этого олигарха также называют "кошельком Путина".

В этом году в российском списке "Форбс" Тимченко на шестом месте, его состояние оценивается более чем в 23 миллиарда долларов. Этот отель во Франции записан на его жену Елену. С 2022 года и она, и сам Геннадий находятся под санкциями ЕС. Ранее он попадал и в "черный список" Соединенных Штатов.

"Санкции. Да, у меня есть какие-то сложности. Лично. У моей жены. Есть проблемы, да. Когда человек, который честно заработал деньги, не может заплатить за госпиталь, где его жене сделали операцию. А где тогда права человека?", — цинично заявлял путинский олигарх.

На прошлой неделе семья Тимченко пыталась избавиться от санкций Европейского Союза, подав апелляцию в суд ЕС в Люксембурге. Суд апелляцию отклонил. Но гостиница на французском побережье в этом году работает.

Отель Le Club de Cavalière & Spa.

Как выглядит гостиница российского олигарха

На входе на территорию отеля – табличка с пятью звездами. Классификацию, действующую 5 лет, здесь получили от министерства туризма Франции год назад. Здесь 37 номеров – самый дешевый в сезон стоит 990 евро. На сайте отеля есть русская версия. И описание заведения – "отличается сдержанной роскошью и невероятным обаянием, импозантно возвышается на берегу красивого пляжа с мелким песком".

Здесь можно арендовать и виллу – стоимость 1640 евро в сутки. Почему так дорого – ответ тоже можно найти в описании: "выходит на морской берег и является воплощением абсолютной роскоши. Обработанные строганым деревом и обставленные современной мебелью – в виллах гости чувствуют себя словно в гавани безмятежности".

Согласно информации на сайте – гостиница в этом году работает с мая. Попасть сюда, если не проживаешь, можно заказав ужин и оплатив 50 евро за лежак. Кто владелец отеля – здесь знают все.

Тимченко и его жена

И владеет этой недвижимостью семья российского олигарха уже лет 20.

Столик в ресторане олигарха можно выбрать в зале – с белым роялем. Или же на улице – рядом с фонтаном. В меню блюда преимущественно среди зеленоморской кухни. В карте названия коктейлей — "московский ил", "черный русский" и "белый русский". Стоимость 23 евро – за коктейль. Самое дешевое игристое – 148 евро за бутылку, самое дорогое – 598. Порция салата "Цезарь" – 32 евро. Рассчитаться можно наличными или картой. Но нельзя карточкой с телефона, местный персонал говорит – эта функция не доступна уже 2 года.

Меню в ресторане Путинского олигарха

Туристы и местные возмущены тем, что работает гостиница российского олигарха

Территория отеля – аккуратная и ухоженная. Мусорные баки вынесены за забор и украшены фотографиями отеля с моря. На городском пляже рядом с гостиницей ТСН услышала польский язык. Девушка представляется польской спортсменкой фитнес-бикини. Отдыхает с мужем, дочерью и собачкой. Остановились в другом отеле, этот рассматривают с берега.

"Я не думаю, что этот отель пятизвездочный. Выглядит максимум на 2 звезды! Разве это 5 звезд?", — говорит полька.

Еще одна наша собеседница – француженка. Спрашиваем ее – как относится к тому, что здесь работает отель, принадлежащий россиянам.

"Это удивительно! Наверное, для богачей свои правила", — объясняет гражданка Франции.

На пляже встречаем и украинку, отдыхающую с ребенком. О том, что здесь работает отель с российскими владельцами, узнает от ТСН.

"Конечно, это неприятно!", — говорит она.

Территория отеля

Кто разрешил работать гостинице "кошелька Путина"

ТСН пошла в гостиницу за официальным комментарием. На камеру говорить не хотят. Вне ее объясняют — получили разрешение на работу от французского правительства. Подтверждают – заведение действительно принадлежит россиянам, но сейчас от них они средства не получают, заработанные не отправляют им и их самих давно не видели.

О том, что гостиница имеет разрешение на работу – об этом нам говорит и работница отеля рядом.

Недалеко от этого отеля имение Карлы Бруни – бывшей модели и супруги экс-президента Франции Николя Саркози.

А вот у семьи Геннадия Тимченко во Франции есть не только гостиница на побережье, но и квартира в центре Парижа. Недалеко от Триумфальной арки и Елисейских полей.

"В город Сен-Тропе от гостиницы Тимченко это – 30 километров. О том, что россияне здесь чувствуют себя свободно, мы понимаем, когда попадаем в один из клубов на берегу моря – по заказу компании персонал заведения выходит с флагом и фейерверком. Под хит Мадонны слышно, как кто-то выкрикивает текст русской песни. Здесь говорят — такие вечеринки здесь каждый день", — говорит корреспондент ТСН.

Эксклюзив! ТСН побывала в отеле друга и кошелька Путина!

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