“Для чего нам новые дороги? Чтобы россияне по ним снова пошли?”: военный высказался о проблемах в армии

Мы можем лишиться Харькова, Днепра, Одессы. Все в стране сегодня должно работать на фронт. Не нужно воровать и снабжать офицеров в тылу. Зачем и для кого сейчас строят дороги? Лучше купить боеприпасы.

Так считает боец бригады "Буревий" Юрий Маленок на позывной "Артист". В эксклюзивном интервью TSN.UA он рассказал, какие, по его мнению, изменения нуждаются в украинской армии и войске в целом.

"Что в армии изменить? Не воровать. Отдавать все нужно ребятам полностью, все довольствие. Нужно, чтобы все шло на фронт, потому что война, блин. Всё должно работать на фронт. Чтобы мы отбились, хотя бы сохранили то, что у нас есть. Потому что мы можем и Харьков потерять, и Одессу, Днепр! У нас 17 млрд гривен осталось с прошлого года, сэкономили якобы. Они влили это все в дороги. Зачем, скажите, пожалуйста?

Как минимум 400 тысяч снарядов можно было купить. Это не менее 400 тысяч “хороших русских”. Сейчас Россия стала на военные рельсы, они производят дроны и прочее, а у нас что? Люди, собирайте дома дроны, задотьте. Зачем нам дороги? Для того чтобы по новым дорогам снова россияне пошли на Киев?” – рассказал Юрий Маленок.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец "Артист": Что изменить в армии? Не воровать! Все должно работать на фронт!

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