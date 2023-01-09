Для чего прибыла в Белорусь новая группировка войск: эксперт ответил

Задача прибывшей в Беларусь группировки российских войск – удерживать украинскую группировку на границе и не давать отойти ей на другие участки фронта, где идут ожесточенные бои.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Я думаю, что задача этой группировки не атаковать и даже не делать какие-то диверсии, а их основная задача – удерживать ту украинскую группировку, которая стоит на границе, чтобы не дать перекинуть эту группировку на Бахмут, Кременную и другие направления, где идет горячее столкновение", – сказал он.

По его словам, граница Украины с Беларусью, в частности на участке Сумской, Ровенской областей, хорошо укреплена.

"Там хорошо линия укреплена, она заминирована, там нарыты окопы и т. д. Поэтому любая атака на эти укрепления для атакующих будет самоубийственной. Кроме самих укреплений, на нашей стороне там сама география — там огромное количество рек, болот, ручьев. Там есть буквально 2-3 дороги, по которым может передвигаться тяжелая техника. И те дороги будут очень быстро перекрыты. Поэтому они увязнут прямо на границе, где их наши войска будут методически уничтожать", — сказал эксперт.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими военными в ночь на 7 января в составе около 700-800 человек. Эшелон проехал по тому же маршруту, что и предыдущий, который прибыл в Витебск в ночь на 6 января и привез около 700-800 российских военных.

За последние два дня Россия могла перебросить в белорусский Витебск по меньшей мере 1400-1600 своих военных.

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