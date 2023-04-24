Для делегации Лаврова в США применили правило времен холодной войны и на этом унижения не остановятся

На понедельник и вторник в рамках российского председательства в Совбезе, Лавров созвал два заседания – одно, посвященное уставу ООН, другое – ситуации на Ближнем Востоке.

Под занавес продолжающегося в течение этого месяца председательства России в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Лавров решил посетить штаб-квартиру в Нью-Йорке лично. Лаврову разрешили въехать в Соединенные Штаты, но без пула российских пропагандистов, традиционно путешествующих с ним. Сегодня и завтра россия созывает в ООН два заседания, говорится в ТСН.

Визы в Соединенные Штаты Лавров и его делегация получили в последний момент. Произнести россиянам вообще — означало бы нарушить статус Организации объединенных наций, не принадлежащей Соединенным Штатам, здесь только расположена ее штаб-квартира. Но с визовым вопросом американцы демонстративно затягивали до последнего. Разрешение на въезд дали дипломатам, а вот российские пропагандисты, с вещами уже сидевшие в аэропорту и надеявшиеся на визы, остались дома. Министр пообещал за них отомстить. "Самое главное — не забудем, не простим", — звучит от него.

Что касается самих российских дипломатов, то тоже вернули унизительное правило, которое во времена холодной войны действовало по отношению к советским — они не могут отходить от штаб-квартиры ООН дальше, чем на 25 миль — это около 40 километров. На понедельник и вторник в рамках российского председательства в Совбезе, Лавров созвал два заседания – одно, посвященное уставу ООН, другое – ситуации на Ближнем Востоке.

Собрание на вторник объявлено на уровне министров иностранных дел. Показательным моментом будет, воспользуются ли этим приглашением министры, пришлют ли постоянных представителей или их заместителей. В переводе с дипломатического языка – это способ высказать позицию.

Отдельный вопрос – приедет ли Госсекретарь США Энтони Блинкен. Ведь недавно россияне взяли в заложники, обвинив в шпионаже, американского журналиста Эвана Гершковича. В связи с чем Блинкен прервал даже паузу в общении с Лавровым и позвонил ему.

Выбор важной для Соединенных Штатов темы Ближнего Востока и арест американского журналиста — не случайны, считает бывший сотрудник секретариата ООН Александр Мацука. "Они верят в то, что Блинкен может подойти к Лаврову, чтобы это дело решить. И опять-таки – им нужна картинка. Скорее всего, они хотят этим несчастным корреспондентом поторговать, чтобы что-то выцыганить. Что именно – я не знаю. Но американцы, думаю, это понимают. Поэтому они, скорее всего, снизят уровень представительства", – говорит он.

Более широкая цель россиян, считает господин Мацука, — продемонстрировать, что они не в изоляции и имеют своих сателлитов в ООН. Западные дипломаты могут воспользоваться случаем, чтобы выразить в лицо Лаврову все, что считают нужным. "По идее он должен сидеть на первом кресле и давать слово. И опять же, какие поляки придут, или литовцы и будут рассказывать ему, что они здесь незаконно сидят и так далее. Небензя уже привык, он как бегемот – лысину вытирает и молчит. А Лавров может быть более эмоциональным”, – предполагает Мацука.

В последний раз Лавров был на заседании Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года и тогда заходил в зал всего на несколько минут — время своего выступления, чтобы не слушать все, что говорили о России.

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