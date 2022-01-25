Для детей, в которых в Самборе влетела легковушка, разыскивают доноров с четвертой отрицательной группой крови

Для детей, в которых в Самборе влетела легковушка, разыскивают доноров с четвертой отрицательной группой крови

Доноры могут сдать кровь в детской больнице Львова.

Доноров с редкой группой крови – четвертой отрицательной – разыскивают во Львове. В местной детской больнице спасают братьев, в которых влетела легковушка в Самборе в эти выходные.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

5-летний Владислав и 9-летний Андрей в тяжелом состоянии в реанимации. У младшего сломана нога и закрытая черепно-мозговая травма. У старшего – переломы обеих ног и ушиб головного мозга.

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Сегодня мальчика будут оперировать и медики просят прийти доноров — маленькому пациенту нужна кровь. «Операции потребуются, старшему, в частности, потому что планируется оперативное вмешательство. Поэтому просьба к донорам 4 минус крови к сдаче», – просят медики.

Напомним, в воскресенье вечером легковушка сбила на тротуаре семью — отца, мать и двух сыновей. За рулем был 20-летний парень, трезвый. Предварительно не справился с управлением на скользкой дороге. Отец отделался ушибами, у матери сломана рука и травма головы, а вот двое детей при столкновении пострадали больше всего.

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