"Для этого и воюю": военная "Лилит", которая пережила оккупацию и присоединилась к ВСУ, рассказала о своей мечте

"Лилит"

Дронари 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады «Дикое поле» превратили Запорожскую степь в зону сплошного огня для захватчиков.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на позициях и познакомилась с теми, кто держит небо над фронтом, среди них — молодые девушки, которые сменили бумаги и мирную жизнь на пульты управления тяжелыми бомберами.

Как работают дроны на фронте

Боец с позывным «Смерека» когда-то был в пехоте, а теперь мастерски направляет FPV-дроны в тыловые объекты врага. Его «птички» уже уничтожили станции связи в Днепрорудном и блокпосты вблизи оккупированного Энергодара. Оккупанты пытаются отбиться от дронов любыми методами — порой доходит до абсурда.

«Смерека», военнослужащий 128-й ОВМБр: «Они там и прыгают, и палками бросаются. Был случай — оккупант бросил автомат прямо в FPV-шку. Повезло ему, что взорвалось в воздухе, но мы его потом все равно догнали».

По словам командира батальона Олега Тягнибока, успешная работа дронаров настолько деморализует врага, что командиров российских полков и дивизий, которые стоят против 128-й бригады, меняют чуть ли не ежемесячно за «невыполнение задач».

Женщины-военные на фронте

Особую роль в подразделении играют девушки.

Дарья служит с 19 лет. Она начинала делопроизводителем, но из-за плена побратима переучилась на аэроразведчицу. Теперь она находит координаты скопления живой силы врага и передает их для «отработки» тяжелыми снарядами.

Лилит родом из Николаевской области. 2022 году она пережила оккупацию и после освобождения родного села сразу пошла в армию. Сейчас она работает на тяжелых бомберах — «птичках», несущих большой заряд взрывчатки.

Лилит, военнослужащая 128-й ОВМБр: «Мечтаю, чтобы наши соседи наконец где-то исчезли. А я заведения семью, детей, буду оберегать домашний очаг. Для этого и воюю».

Наземные работы на войне России против Украины

Кроме авиации, батальон активно развивает направление наземных роботизированных комплексов. Эти «дроны на колесах» помогают не только с подвозом боекомплекта или провизии, но и могут незаметно доставлять взрывные «сюрпризы» прямо под ноги оккупантам в их блиндажи.

Технологическое преимущество и личная мотивация бойцов «Дикого поля» шаг за шагом разрушают планы врага на продвижение на Запорожье, заставляя оккупантов все глубже закапываться в землю в ожидании очередного удара с неба.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 31 марта. СКАНДАЛ с Сийярто! Трамп ЗАКОНЧИВАЕТ войну в Иране! МИНИСТРЫ в БУЧЕ