"Для кого вы там качаетесь?": военный резко высказался о вручении повесток в спортзалах

Офицер управления 12 бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Дмитрий Андрющенко высказал свое мнение о раздаче Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки повесток в спортзалах.

В эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Островской он рассказал, что военные в окопах говорят, что это нормально, а с такими "бицухами" можно делать очень много разной работы на передовой и в тылу.

"Это голос из окопов, они там говорят, что это нормально. Они обращаются к этим спортзальным качкам: ребята, для кого, для чего вы там качаетесь? Используйте это на фронте в пользу государства. Не всякий может быть классным штурмовиком и так далее, не каждый хочет ехать умирать, я все это понимаю. Но, ребята, с такими бицухами вы можете колоть дрова, таскать бочки с топливом, просто грузить, перевозить”, — говорит Дмитрий Андрющенко.

Военный рассказал, что множество должностей в армии связано с тыловыми, логистическими подразделениями — там тоже нужны сильные руки.

“Я не понимаю таких людей, зачем они это делают. Зачем ему обладать такой физической силой, если он не хочет потягивать станок под СПГ, например?” — говорит Дмитрий Андрющенко.

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