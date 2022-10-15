"Для меня большая честь жить с вами на одной земле", — народный тренер "Голоса країни" Андрей Мацола посетил украинских защитников на передовой

Андрей Мацола приехал в Запорожскую область – 3 км от линии разграничения. Сегодня там несут службу его друзья, вместе с которыми он в юности ходил в боксерскую школу и впоследствии выбрали военное дело как профессию. С начала войны они защищают Украину в самых горячих точках.

“Когда-то с этими ребятами мы вместе занимались боксом. Вместе тренировались, вместе бились, вместе ухаживали за девушками. Потом каждый выбрал свой путь: я стал заниматься бизнесом, они выбрали военное дело. Спецназначение. С самого начала войны мои друзья все время в самых горячих точках нашей борьбы. Сейчас они защищают каждого из нас и освобождают Украину на запорожском направлении”, — прокомментировал Андрей Мацола.

Народный тренер "Голоса страны" приехал, чтобы лично пожать им руки, поблагодарить и поздравить с Днем защитников и защитниц Украины. А небольшой подарок — несколько авто — помогут быстрее освободить всю нашу страну от злого враждебного рашистского нашествия.

"Для меня большая честь жить с вами на одной земле, помогать. Как украинец я хочу выразить вам искреннюю благодарность за то, что вы делаете для нас и наших будущих поколений. Именно благодаря вашим усилиям это зло не может прийти на нашу землю! Слава вам и честь, наши защитники и защитницы!", — отметил Андрей Мацола в своем поздравлении.

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