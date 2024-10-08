"Для меня Россия — мама": женщина, которая радовалась взрывам в Киеве, продолжает гулять по городу

После скандала Алина Волошина сняла новое видео, где спела, что ее мать – Украина.

Стали известны новые подробности о 23-летней женщине, которая вчера на Южном железнодорожном вокзале столицы насмехалась над людьми, которые во время атаки путинских "Кинжалов" бежали к укрытию в подземный переход. Она записала соответствующее видео и выложила его в соцсети.

Напомним, ее почти сразу после опубликования этого видео задержали правоохранители в одном из ресторанов украинской кухни.

По данным открытых источников, речь идет об уроженке ныне оккупированной Макеевки Донецкой области Алине Волошиной.

Как сообщил в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко, сейчас делом этой женщины занимается СБУ.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что женщина приехала в Киев с целью оформления инвалидности и, вероятно, получения в дальнейшем соответствующих выплат.

"Следователями открыто уголовное производство, но подозрение еще не объявлялось. Этот вопрос будет решен, как только поступят выводы экспертиз. Для их проведения изъят ее телефон, исследуется его содержимое, переписка, контакты. Производство открыто по статье 436 с отметкой 2 — "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников", — сообщили ТСН.ua в правоохранительных органах.

Если дело дойдет до суда и вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит наказание в виде исправительных работ или лишение свободы до 5 лет.

По данным правоохранителей, по состоянию на данный момент женщина не задержана, то есть, вероятно, находится в Киеве.

Как свидетельствуют ее данные в соцсетях, у нее есть друзья или знакомые в тех украинских городах, которые неоднократно страдали и страдают от российских обстрелов. Так, например, большинство украинцев, которые у этой женщины "в друзьях" — из Одессы и Одесской области, из Киева, Умани и Харькова. Вместе с тем одна из страниц Волошиной свидетельствует о том, что она увлекается действиями ЧВК "Вагнер", которая помогала путинской армии убивать украинцев и уничтожать города на Донбассе.

На странице Волошиной в открытом доступе опубликовано видео, где она имитирует пение под такие слова: "Для меня Россия мама, папа — яркий триколор. Те, кто валит за границу, — это Родины позор".

Алина Волошина увлекается символами окупантов. Скриншот со страницы в соцсети.

Это видео было опубликовано 5 ноября прошлого года, после того, как путинская армия в очередной раз обстреляла ракетами и дронами Днепропетровщину, Полтавщину и Херсон. Тогда не обошлось без погибших, среди которых была и 82-летняя женщина.

Еще на одном видео на странице Алины Волошиной с помощью компьютерных технологий наложены такие титры "У меня дядя военный". Рядом с этой надписью изображен русский триколор.

Женщина написала, что ее родственник воюет на стороне России. Скриншот со страницы в соцсети.

Еще на одном видео женщина демонстрирует средний палец на фоне следующих слов: "Россия не станет на колени".

Ее сообщения вызвали реакцию тысяч украинцев, которые пообещали просто так не оставлять ее высказывания. Уже после всего этого в соцсетях появилось видео, на котором Алина Волошина танцует в супермаркете под песню "Отец наш Бандера, Украина — мать".

Ранее сообщалось о том, что военный эксперт Олег Жданов предупредил о массированных обстрелах и назвал дату.

В Киеве на вокзале женщина радовалась взрывам и насмехалась над местными

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