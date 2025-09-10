"Для нас это очень плохо": Жданов предупредил, сколько "Шахедов" может запустить Россия одновременно

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Россия показала техническую способность выпустить более 800 беспилотников в течение одной ночи во время последнего массированного комбинированного удара по Украине.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, это очень плохая новость для Украины.

Реклама

«Для них это возможная цифра — вот что для нас главное в этом налете. Обычно где-то в 9, в 10 или даже в 8 вечера мы уже читаем первые сообщения, что совершены пуски с площадок дронов. Но никто из нас с вами не может угадать, остановятся ли они или пуски будут продолжаться, пока количество дронов не возрастет до 200, 400 или 800. Вот в этом проблема. Они показали, что они технически способны выпустить такое количество дронов. Для нас это очень плохо», — говорит Олег Жданов.

По его словам, армия РФ, вероятнее всего, способна наносить массированные комбинированные удары по Украине несколько раз в неделю. Однако точный прогноз сделать сложно, ведь данные от разведки о мощностях российского производства разнятся.

«А от этого зависит способность накапливать эти дроны для нанесения ударов. И соответственно на эти возможности накопления мы делаем прогнозы, сколько раз в неделю. Скибицкий (Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР — ред.) в своем интервью говорил, что 6–8 суток между такими массированными ударами может быть периодичность со стороны РФ. Давайте останемся на этой цифре», — говорит эксперт.

Он добавляет, что самая большая проблема российских ударов — в количестве запускаемых врагом воздушных целей.

Реклама

Напомним, недавнее попадание ракетой в здание Кабмина стало тревожным сигналом для Киева. Впервые за четыре года войны Россия попала в центр принятия решений. Это не просто военная атака, а попытка посеять страх и панику, говорят военные эксперты.