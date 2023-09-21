"Для нас плохая новость": Жданов рассказал, сколько ракет осталось у России

Российской армии есть еще чем атаковать. Поэтому следует быть готовыми к возможным ракетным ударам в ближайшее время. Враг наращивает производство ракет и накапливает их на позднюю осень.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“И, кстати, для нас плохая новость состоит в том, что они наращивают выпуск ракет. В настоящее время наша разведка констатирует, что они по выпуску ракет вышли на довоенный уровень. Это означает, что более 100 ракет в месяц они могут производить разных типов”, – рассказал он.

Олег Жданов отметил, что количество ракет, которое россияне выпускают по Украине сейчас, не так уж велико.

“Я так понимаю, они экономят ракеты, придерживают на позднюю осень и начало зимы, когда наступят холода, дожди. Скорее всего, они попытаются снова положить нашу инфраструктуру, особенно энергетическую”, – считает военный эксперт.

Он говорит, что сегодня враг больше использует "шахеды". По его словам, очевидно, у РФ появились каналы поставок. Ведь количество беспилотников поражает.

"Если смотреть с 1 января по сегодняшний день, там уже более 300 шахедов было использовано. Такого никогда не было. Это говорит о том, что либо Иран поставляет, либо, может быть, подключился Китай. На проходившей в Москве выставке "Армия-2023" Китай представил дрон, полный аналог "шахед-136". Ну а мы знаем, как работает экономика Китая. Они могут организовать производство и увеличивать количество почти каждые сутки”, – рассказал Олег Жданов.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что сегодняшняя ракетная атака может стать началом масштабной серии ударов по энергетике.

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